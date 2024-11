iSiMob rivoluziona la mobilità urbana con iSiTraffico

Una piattaforma intelligente per città più sostenibili

iSiMob, innovativa startup nata dalle menti brillanti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presenta iSiTraffico, una piattaforma tecnologica all’avanguardia che promette di trasformare il modo in cui viviamo le nostre città.

Sviluppata e fondata da un team di docenti esperti in ingegneria dei trasporti, Gennaro Nicola Bifulco e Luigi Pariota, che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato, iSiTraffico sfrutta le potenzialità del cloud, dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things e della big data analytics per fornire informazioni dettagliate e aggiornate sulla mobilità urbana.

Grazie a questa tecnologia, è possibile monitorare e analizzare il traffico in tempo reale.

iSiTraffico integra dati provenienti da diverse fonti – lettori targa, spire induttive, videocamere – per offrire una visione completa della situazione del traffico, consentendo di individuare le cause della congestione stradale e ottimizzare i percorsi sulla rete urbana.

Riduce, inoltre, l’inquinamento e i consumi energetici.

La piattaforma supporta anche la gestione intelligente dell’illuminazione pubblica, consentendo di progettare ed adattare l’intensità luminosa in base alle condizioni del traffico e alle esigenze ambientali, con conseguente riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso.

La creazione di un Digital Twin della città permette di simulare diversi scenari e valutare l’impatto di nuove infrastrutture o politiche di mobilità.

iSiMob è stata scelta dalla città di Matera per sperimentare le sue soluzioni innovative. In collaborazione con City Green Light, l’azienda sta sviluppando un Digital Twin della città che integrerà dati su traffico, inquinamento e consumi energetici.

Questo progetto ambizioso, supportato dalle tecnologie 5G e 6G, si inserisce perfettamente nel contesto delle Smart City e Smart Energy, offrendo un modello replicabile in altre città.

Luigi Pariota, Amministratore Delegato di iSiMob, afferma: