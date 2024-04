‘Isaac’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 4 al 14 aprile

Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 4 al 14 aprile, ‘Isaac’, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Daniele Trombetti.

In un mondo volutamente cieco scegliere di vedere è un atto rivoluzionario. Isaac riuscirà a strappare via il velo? A compiere il sacrificio estremo di guardare, diventando un eroe moderno? A rinunciare, forse, a tutto, per il bene?

Un testo fatto di ombre, dove il limite è una linea sfocata, e sapere cosa è giusto e cosa non lo è non sembra più tanto facile. ‘Isaac’ è una crepa. Una frattura nelle convinzioni più radicate. Una fiamma che brucia. Un viaggio profondo nell’animo umano a cui non c’è risposta. Solo vita.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Orario spettacoli:

da giovedì a sabato ore 21:00;

domenica ore 17:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it