Iron e Logistics di Prato, Fabiani ai cancelli

‘Condanna di ogni violenza. Azienda cessi atti unilaterali’

La chiamata è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì: una parte dei lavoratori, licenziati della Iron e Logistic di Prato, ha chiesto l’intervento di Valerio Fabiani, Consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, dopo un pomeriggio di tensione.

Dichiara Fabiani:

Mi sono confrontato coi coloro che hanno animato il presidio in queste settimane e faccio appello a mantenere la calma nell’interesse di tutti. La Regione ha già convocato una riunione plenaria in palazzo Strozzi Sacrati a cui, alla luce dei fatti di oggi, sarebbe opportuno che l’azienda partecipasse. Resta naturalmente l’amarezza per quello che è successo e per quello che ho visto, compresi i fazzoletti insanguinati per terra davanti all’ingresso della fabbrica. Esprimo la ferma condanna a ogni atto di violenza e aggressione, certo che i responsabili saranno trovati e puniti.

Il picchetto davanti ai cancelli si era spostato all’interno dello stabilimento dopo la decisione dell’azienda di far comunque uscire dei camion con dentro macchinari smontati nonostante il picchetto esterno.

Una decisione francamente inopportuna

secondo Fabiani, che è intervenuto dopo che uno dei 22 lavoratori licenziati in presidio è finito in ospedale, in seguito alle colluttazioni nel pomeriggio.

Fabiani precisa:

La Regione ha preso in carico questa vicenda poiché, pur non trattandosi di una crisi industriale, abbiamo comunque ritenuto di provare a dare una mano con l’obiettivo di ripristinare un corretto confronto fra le parti e dare lavoro a chi lo ha perso.

Il Consigliere del Presidente Giani riferisce ancora: