Iran, torna lo striscione della libertà su Palazzo Strozzi Sacrati

Manetti: ‘Porteremo questo striscione in tutte le fiere del libro’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sulla facciata di Palazzo Strozzi Sacrati sarà nuovamente esposto lo striscione per la protesta iraniana, con i volti delle vittime e dei condannati a morte dal regime.

Non solo: lo striscione della libertà accompagnerà la Toscana in tutte le principali fiere del libro in giro per l’Italia.

Ad annunciarlo sono il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti, rinnovando l’impegno della Toscana a fianco delle donne e dei giovani iraniani nella loro battaglia per i diritti e la libertà.

Il Presidente Eugenio Giani:

La Toscana rinnova un messaggio chiaro e inequivocabile di solidarietà e di impegno civile. I diritti umani, la libertà e la dignità delle persone non conoscono confini: far viaggiare questo striscione significa tenere viva l’attenzione e la coscienza collettiva su una battaglia che riguarda tutti.

Cristina Manetti dichiara: