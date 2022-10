Iran: più di 400 manifestanti uccisi durante le proteste

Arrestati 20.000 manifestanti

Mentre le proteste continuano in varie città iraniane, il Consiglio nazionale della Resistenza iraniana ha annunciato che nel Paese sono stati uccisi più di 400 manifestanti e, secondo le informazioni ricevute dall’opposizione, sono state arrestate più di 20.000 persone.

Ciò avviene quando la Casa Bianca ha dichiarato che sta cercando altri modi per aiutare i manifestanti pacifici in Iran. Washington ha anche ritenuto il regime iraniano responsabile della repressione delle proteste pacifiche in corso nelle città iraniane.

Anche la portavoce del Ministero degli Esteri francese Anne-Claire Logander ha condannato l’uccisione di decine di persone durante le manifestazioni in corso in Iran e ha affermato che l’Unione europea ha adottato sanzioni contro i funzionari politici e di polizia iraniani che hanno guidato la repressione delle manifestazioni.

Le proteste sono in corso, soprattutto di notte, in diverse parti dell’Iran dalla metà del mese scorso e le autorità di sicurezza hanno promesso, ancora una volta, di affrontare i manifestanti. Nelle sue dichiarazioni di mercoledì 19 ottobre, il Vice Comandante delle forze di sicurezza interna iraniane, Qassem Rezaei, ha ribadito come non ci sia spazio per la protesta e che le forze di sicurezza non tollereranno mai i manifestanti.