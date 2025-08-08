IPZS e Regione Toscana: sinergia per innovazione tecnologica territorio

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi amministrativi e dei servizi offerti ai cittadini

Un accordo strategico tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, IPZS, e Regione Toscana per sviluppare nel territorio l’innovazione digitale.

IPZS come partner tecnologico e di innovazione della Regione lavorerà, per la sperimentazione della digitalizzazione del patrimonio archivistico, anche utilizzando l’IA.

L’accordo valorizza, inoltre, il ruolo di IPZS nell’erogazione di servizi digitali avanzati a livello nazionale e l’esperienza regionale negli ambiti di innovazione e digitalizzazione.

La collaborazione tra Regione Toscana e IPZS unisce, infatti, le rispettive competenze con le caratteristiche di sicurezza e affidabilità dei sistemi ai processi del Poligrafico.

L’obiettivo dell’accordo è realizzare la sperimentazione di un servizio innovativo, abilitato dalla digitalizzazione dei documenti di Regione Toscana impiegando tecnologie emergenti, tra cui anche l’Intelligenza artificiale, anche generativa, per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi amministrativi e dei servizi offerti ai cittadini.

Si partirà con circa 2.000 registri dal 1970, anno di istituzione delle Regioni, fino al 2000, anno in cui gli atti si sono iniziati a produrre in formato digitale nativo.

L’esperienza sviluppata per questo progetto sarà messa a servizio di altri enti del territorio toscano, delle altre Regioni e dell’intero Paese, a partire dalla grande comunità di pratica che sta maturando nell’ambito del programma di digitalizzazione e dematerializzazione sostenuto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di cui IPZS è ente attuatore.