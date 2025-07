Ippodromo di Agnano, dispositivo circolazione per concerti di Geolier

In vigore dal 25 al 27 luglio

In occasione dei concerti di Geolier in programma venerdì 25 e sabato 26 luglio prossimi presso l’Ippodromo di Agnano, il Servizio Viabilità e Traffico del Comune e la direzione della X Municipalità hanno istituito un dispositivo temporaneo di circolazione.

Nel dettaglio, dalle ore 14:00 sia di venerdì che di sabato e fino a quando le autorità di pubblica sicurezza non riterranno cessate le esigenze, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via Beccadelli, nel tratto compreso tra la confluenza con via Provinciale San Gennaro altezza hotel San Germano e la confluenza con via Scarfoglio/via Agnano Astroni; in via Agnano Astroni, nel tratto compreso tra la confluenza con via Provinciale San Gennaro altezza incrocio con via Tacito e lo svincolo/rotatoria di ingresso/uscita Agnano della Tangenziale; in via Astroni, alla rotonda davanti a Hotel Miravalle.

Quest’area, dunque, sarà completamente pedonalizzata.

Analogo divieto riguarderà anche tutte le strade che adducono all’area pedonalizzata.

Dalle ore 08:00 di venerdì fino a cessate esigenze domenica 27 luglio sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Beccadelli, dall’incrocio con viale della Liberazione all’incrocio con via Scarfoglio; in via Nuova Agnano, dall’incrocio con viale della Liberazione all’incrocio con via Provinciale San Gennaro; in via Agnano Astroni, dall’incrocio con via Provinciale San Gennaro fino alla rotatoria uscita/ingresso Tangenziale; in viale della Liberazione, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Beccadelli e l’area ex Base Nato; in via R. Ruggiero, nel tratto compreso tra la confluenza con via Agnano Astroni e la confluenza con via Murate; in via Agnano Astroni, all’interno del piazzale antistante ‘Ippodromo di Agnano.

