‘Ipno’ al Teatro TRAM

Riceviamo e pubblichiamo.

Al TRAM di Napoli dal 31 gennaio fino al 2 febbraio 2025 approda ‘Ipno’, scritto e diretto da Matthieu Pastore vincitore del premio Hystrio Scritture di Scena. In scena ci saranno lo stesso Matthieu Pastore e Mattia Sartoni.

Attraverso la storia di due fratelli, di cui uno scomparso prematuramente, ‘Ipno’ affronta il dolore della perdita e la difficoltà di elaborare un lutto mancato.

Il protagonista, interpretato dallo stesso Pastore, intraprende un percorso di elaborazione del dolore che lo porterà a confrontarsi con la morte in modo intimo e sorprendente, scegliendo la professione di tanatoprattore.

Questo mestiere, a stretto contatto con la morte, gli permette di affrontarla in modo diretto e di riprendere il controllo della propria vita; questa vicinanza fisica con la salma, la cura del corpo senza vita, rappresenta un primo passo verso l’accettazione.

La padronanza tecnica della tanatoprassi gli permette di “svegliarsi” dal torpore emotivo, di guardare in faccia la morte senza esserne sopraffatto, ma è solo attraverso la finzione teatrale, l’atto di “parlare” e di immaginare, che il protagonista riuscirà finalmente a elaborare il lutto e a dire addio al fratello.

Heidegger, in “Essere e Tempo”, afferma:

Non sperimentiamo mai veramente il morire degli altri; in realtà non facciamo altro che assisterci.