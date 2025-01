‘Io vino 2025’, evento selezione vitigni autoctoni Marche e Campania

Appuntamento il 16 marzo al Courtyard by Marriott Roma Central Park

Ritorna l’ottava edizione ‘Io vino’, l’evento dedicato alla selezione dei vitigni autoctoni Marche e Campania realizzato nella prestigiosa location Courtyard by Marriott Roma Central Park al centro di Roma.

Anche quest’anno, la manifestazione continua a nutrire e mantenere stabile il formate a raccontare territori autentici garanti delle produzioni identitarie.

L’appuntamento, rivolto agli operatori specializzati e ai più qualificati esperti e comunicatori del mondo del vino, è in programma domenica 16 marzo 2025, dalle ore 11:00 alle ore 19:30, per promuovere la storia, l’ampelografia e le varietà territoriali della dorsale Appenninica centrale.

Divulgazione, ricerca e approfondimento sulle varietà indigene marchigiane e campane rappresentano, anche per la prossima edizione, la costante dell’evento per la promozione della cultura del vino insieme ai veri ambasciatori delle cantine selezionate: i produttori.

Il format ‘Io vino 2025’, come di consueto, si ripropone al grande pubblico appassionato e specializzato in un’unica giornata, e vedrà protagonisti due vitigni autoctoni nelle masterclass di approfondimento sull’Asprinio d’Aversa guidata da Alessandro Marra, esperto di settore e curatore della guida Slow Wine Campania, e sulla Ribona coordinata da Pierpaolo Rastelli, influente critico enogastronomico e responsabile guida per le Marche del Gambero Rosso.

Durante la manifestazione ci sarà la presentazione del primo ed esclusivo libro sull’abbinamento vino e pizza ‘Calici e Spicchi’ di Antonella Amodio, autorevole giornalista, sommelier e appassionata del mondo enogastronomico per promuovere tutte le combinazioni fra stili e tecniche di lavorazione.