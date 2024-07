Io sono un disadattato!

La Via dell’ascolto

Non ho voluto adeguarmi alle tipiche modalità new-age e ho preferito essere intellettualmente onesto nei confronti di tutti.

Non prometto a nessuno di insegnare a fare miracoli facendo uscire lampettini cosmici dalle mani.

L’unica energia di cui parlo è quella dell’affetto, dell’accudimento, del prendersi amorevolmente cura attraverso l’ascolto, il conforto e la consolazione.

Non prometto miracoli a nome dell’universo.

Non elargisco vibrazioni energetiche.

Insegno con sincerità d’animo la Via dell’ascolto e dell’accoglienza cordiale e premurosa, poiché sono certo che a far star bene le persone non siano le false promesse, bensì le parole che donano speranza, fiducia in se stessi e poesia.

Il Reiki è prima di tutto una Filosofia di Vita, un modo di essere.

Chi lo confonde con una banale tecnica dai superpoteri può cercare il proprio guru – eroe altrove.

Io mi limito a condividere i sentimenti che albergano discreti nel mio Cuore.

Cosa dite voi, avrei forse dovuto soccombere e adattarmi a tutto un sistema atto a speculare sulle fragilità umane solo per avere frequentatori ansiosi di ottenere poteri paranormali, e quindi una platea più vasta e più remunerativa economicamente?

Io ho scelto di essere un disadattato e di ascoltare la mia coscienza.

Se anche tu hai scelto di avere un dialogo sincero ed onesto con la parte più dolce e delicata dei tuoi stessi pensieri e sentimenti, sappi che le iscrizioni per il Reiki ad Offerta Libera proseguono.

