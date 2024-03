‘Io sono Plurale’ al Nouveau Théâtre de Poche

Il quarto appuntamento della rassegna ‘Effetto farfalla’ in scena dal 22 al 24 marzo nella suggestiva sala teatrale partenopea

Venerdì 22 e sabato 23 marzo, ore 21:00, e domenica 24 marzo, ore 19:00, nell’ambito della stagione teatrale ‘Effetto farfalla’ del Nouveau Théâtre de Poche di Napoli, direzione artistica di Massimo De Matteo, Sergio Di Paola e Peppe Miale, andrà in scena lo spettacolo ‘Io sono Plurale’, regia e adattamento testuale Maria Claudia Pesapane.

Interpreti Daria D’Amore, Chiara Di Bernardo, Mariano Di Palo.

Scene Maria Teresa D’Alessio, costumi Rosario Martone, luci Fabio Di Gesto, produzione RI.TE.NA. Teatro.

Sinossi

‘Io sono Plurale’ è il flusso di coscienza di chi non si ritrova più nella vita, di chi ha bisogno di esorcizzare ricordi che ossessionano e impediscono di perdonare e perdonarsi, per sentirsi ancora una volta liberi di vivere.

‘Io sono Plurale’ è la storia di una rinascita da un grande dolore, dalla

fine di una relazione travolgente, che ha abbandonato Graciela, la protagonista del nostro spettacolo, in un vortice nero dal quale ha creduto non sarebbe stata più in grado di rialzarsi.

Note di regia ‘Niente somiglia all’inferno, più di una storia d’amore felice’.

E se un giorno, ti accorgessi di esserti creato un’illusione attorno a te, qualcosa in cui eri il solo a credere? Se un giorno ti rendessi conto che il tempo ti ha cambiato e ha distrutto quel paradiso che ti eri costruito dove credevi che tutto fosse possibile? È la crisi… è il senso di vuoto, e al nostro interno la sterile eco della nostra voce che ci mette di fronte alla solitudine di noi stessi. Ci invade la rabbia, la delusione, e la paura di doversi ricostruire da capo è cosi forte da spingerci all’inazione. Ma tutti al nostro interno possediamo un luogo in cui sono custoditi i nostri sogni, un’energia vitale ricca di stimoli e scopi, come un ‘Pozzo dei Desideri’. Ecco che allora parte la ribellione, la voglia di ritrovare la felicità e l’identità perduta. Ma per poterci riscattare, per poterci rialzare abbiamo bisogno di ‘vomitare’ il nostro male, di restituirgli una forma, di averlo lì davanti a nostri occhi, guardarlo, riviverlo e comprendere che è fatto di una sostanza distruttibile. ‘Io sono Plurale’ è il flusso di coscienza di chi non si ritrova più nella vita, di chi ha bisogno di esorcizzare ricordi che ossessionano e impediscono di perdonare e perdonarsi, per sentirsi ancora una volta liberi di vivere.

Maria Claudia Pesapane

