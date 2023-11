‘Io, noi e Gaber’ al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina (RN)

La proiezione del docufilm di Riccardo Milani è in programma per il 12 novembre

Un Signor G che arriva al cuore del grande pubblico: ha sbancato al botteghino ‘Io, noi e Gaber’ il docufilm di Riccardo Milani che, in soli tre giorni di programmazione, si è piazzato al terzo posto della classifica generale Cinetel dei film più visti nelle sale italiane, dietro soltanto a ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi e ‘Five Nights at Freddys’.

‘Io, noi e Gaber’ – film prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà – non poteva mancare nel cartellone cinematografico del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina (RN) dove arriva domenica 12 novembre, ore 17:00.

Realizzato a vent’anni dalla scomparsa del grande artista, ‘Io, noi e Gaber’ è un viaggio intimo ed esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica.

Da una parte la storia più privata attraverso le parole della figlia e delle persone storicamente a lui più vicine. Dall’altra, un racconto corale di grandi personaggi ed artisti che lo hanno vissuto e amato negli anni. Ognuno di loro attraverserà, a suo modo, l’Italia per raggiungere uno dei teatri storici milanesi più cari al Signor G: il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

La programmazione cinematografica del Cinema Teatro Astra proseguirà la domenica e il martedì, con altri titoli da non perdere.

Biglietti:

intero €6,00 – Ridotto €5,00, Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari con tesserino in corso di validità.

Tesserati 4/Terzi APS: €4,00

Carnet 5 ingressi: €25,00, validi per 5 ingressi da solo o in gruppo

Carnet 7 ingressi: €35,00, validi per 7 ingressi da solo o in gruppo

https://www.liveticket.it/teatroastrabellaria

Aggiornamenti sul sito http://www.teatroastrabim.it/cinema.html

Info: info@teatroastrabim.it