‘Io mi chiamo G’ ai Giardini della Filarmonica Romana

In scena il 22 luglio a Roma

Sabato 22 luglio, ore 21:30, a Roma, presso i Giardini della Filarmonica Romana, nell’ambito della rassegna ‘I Solisti del Teatro’ – XXIX edizione, andrà in scena lo spettacolo ‘Io mi chiamo G’, anteprima nazionale,

testi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Leporini.

Adattamento Marco Zangardi e Marco Belocchi

Regia Marco Belocchi

Direzione musicale e arrangiamenti Andrea Moriconi

Interpreti Marco Zangardi e Maria Teresa Pintus

Musicisti Andrea Moriconi chitarra, Fabio Landi basso, Valerio Cosmai, batteria

Costumi e grafica Maria Letizia Avato

Luci Giorgio Rossi

Fonica Mauro Boninfante

Aiuto regia Valentina Maselli

Produzione A.C. Genta Rosselli

Riproporre Gaber a vent’anni dalla scomparsa non è soltanto un doveroso omaggio ad un grande artista, ma è necessario e indispensabile! In un tempo come il nostro, in cui i valori si sono totalmente dissolti, in cui il degrado culturale ha raggiunto minimi storici, in cui la politica non ha

quasi più senso e certamente non rappresenta più il popolo, ma è asservita ai poteri forti, in cui globalizzazione, televisione, sistemi digitali, social e quant’altro sta sempre più soppiantando l’umano, spesso ci siamo trovati a pensare: ma cosa ne direbbe oggi Gaber di tutto questo, lui che,

in qualche modo, lo aveva presagito, preconizzato, paventato?

Ovviamente non lo sappiamo e allora andiamo a ripercorrere il pensiero, ovvero le canzoni e i testi straordinari di questo straordinario artista, forse unico nel panorama italiano, non solo per le sue peculiarità artistiche, ma per la coerenza assoluta, per non aver mai ceduto a compromessi o ai facili successi.

Un artista che sapeva toccare la mente, ma anche il cuore, con sarcasmo, con dolcezza, con intelligenza, con sensibilità e soprattutto con un’umanità coinvolgente.

Qualcuno ha detto che quando si usciva dai suoi spettacoli, (e noi siamo della generazione che ne ha per fortuna usufruito) ci si sentiva migliori, appagati da un senso di appartenenza umana.

Ecco questo è il senso di riproporre ripensare e meditare Gaber. Certamente Gaber senza Gaber non è la stessa cosa, indiscutibilmente le interpretazioni erano un tutt’uno con i testi e le canzoni e ne risultavano performance ineguagliabili.

Purtroppo questo accade ed è accaduto con tutti i grandi autori – interpreti, da Molière a De Filippo, da Luis Armstrong ai Pink Floyd, ma è anche un modo per perpetuarne la memoria, il messaggio, la bellezza.

Naturalmente nel pensare lo spettacolo occorre operare delle scelte, anche dolorose, sacrificare brani che sono nella memoria collettiva, per non rischiare di fare una greatest hits che alla fine rimane in superficie.

La nostra scelta ha voluto privilegiare il Gaber forse meno noto,

tralasciando la politica in senso stretto, attenendoci semmai a qualche apertura sociale/comportamentale, e recuperando invece il Gaber più intimo, più sensibile, vorremmo dire più femminile.

Perché in fondo Gaber aveva due anime, sapeva miscelare perfettamente quella maschile, più sarcastica e politica, a quella femminile, scura e malinconica, a tratti dolce e sensuale.

Anche per questo abbiamo scelto due interpreti che potessero sdoppiare queste due anime, un attore e un’attrice/cantante, proprio per restituire le due facce in lui così mirabilmente indissolubili, evitando però letture o altro, ma mettendo in scena i brani, ‘recitando’, nel senso più

completo della parola, come del resto faceva lo stesso Gaber.

Nello stesso tempo come linea-up musicale abbiamo scelto un trio dalle venature rock, il classico chitarra-basso-batteria, (con gli arrangiamenti del M° Andrea Moriconi), per rendere al massimo la musicalità dei brani, esaltarne le armonie e la modernità e perché no anche una certa aggressività tutt’altro che retro.

La scenografia invece sarà, a parte qualche elemento scenico, tutta visuale, con proiezioni che supporteranno sia i momenti musicali che quelli in prosa.

I contrasti e chiaroscuri di questa scelta sono la nostra linea d’interpretazione di brani come

Prima dell’amore e Dopo l’amore, di Quando sarò capace di amare o Com’è bella la città, oppure di Piccoli spostamenti del cuore, Lo specchio…

Ci auguriamo che Gaber possa ancora una volta toccare i cuori e le menti di tutti!

Info e prenotazioni:

Giardini della Filarmonica Romana

Via Flaminia, 118

Roma 00196

e-mail: teatronovantuno@gmail.com

tel.: 3807862654 / www.isolistidelteatro.it

Biglietti:

intero €15,00

ridotto €13,00 età under 25, over 65

gruppi minimo 6 persone: €10,00

Orario botteghino:

18:30 – 22:00