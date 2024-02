‘Io e mia sorella’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 16 febbraio

Sarà in scena venerdì 16 febbraio, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘Io e mia sorella’ di Sabrina Biagioli, con Sabrina Biagioli e Viola Biagioli, regia di Gina Merulla.

In un immaginario viaggio della memoria nella propria vita, una donna ripercorre gli anni trascorsi con la sorella, dall’infanzia fini ad oggi, passando per l’adolescenza, la giovinezza, l’amore.

Ah, la sorella in questione è sul palco con lei, e con lei parla, ride, balla. Anche se ha gli occhi a mandorla e un cromosoma in più.

Divertente, delirante, allegro, a tratti malinconico lo spettacolo parla di una storia d’amore lunga una vita. Anzi due. Ha in sé la leggerezza delle cose tremende e la giusta dose di pazzia.

Dirà la sorella maggiore:

forse se c’è una cosa più brutta dell’essere diversi, è l’essere normali.

Una dichiarazione d’amore, un’ora di emozioni: comiche, vere, diverse.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com