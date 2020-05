Invitalia finanzia ArtiKa – Il Polo delle arti

Nasce la prima piattaforma streaming del Teatro

Siamo lieti di annunciare l’imminente lancio della piattaforma multimediale ArtiKa, attraverso la quale il teatro e lo spettacolo dal vivo saranno a portata di click.

Pensata, inizialmente, per consentire a tutti di vivere l’esperienza del teatro anche in presenza di impedimenti fisici o logistici, ArtiKa si scopre, oggi, canale necessario per la sopravvivenza di un settore imprescindibile del nostro patrimonio artistico, profondamente colpito dalle conseguenze del Covid-19.

Il teatro non si è mai fermato, nemmeno in guerra e non deve farlo adesso. Non chiamatela Netflix del teatro, ArtiKa è molto di più: è la sfida contemporanea alla tutela di una storia millenaria.

Il fatto:

Lo scorso 1° settembre 2019 l’Agenzia Invitalia approva il progetto di diffusione e divulgazione di Arte e spettacolo dal vivo: ArtiKa.

ArtiKa nasce dalla volontà di sopperire alla esigenza di recuperare alla fruizione delle arti performative un pubblico che, per mutate esigenze e/o per impossibilità materiale o logistica, è impossibilitato, unita a quella di raccogliere e catalogare i frutti della produzione artistico-culturale italiana che, di anno in anno, vede la luce e tanto lustro dà al nostro paese, fungendo in questo modo, oltre che da vettore broadcasting, anche da archivio video.

I contenuti di ArtiKa sono di natura diversificata, in maniera da intercettare le diverse nicchie espressive e culturali, esaltandone e promuovendone le peculiarità. Abbiamo pensato, inoltre, di arricchire l’offerta con produzioni proprie che vanno dagli speciali di approfondimento sull’allestimento e il making of delle opere proposte.

L’idea fondante resta pur sempre quella di implementare la visione dello spettacolo dal vivo, insistendo sui diversi segmenti di pubblico appartenenti a diverse età ed estrazioni sociali e culturali, che della web TV hanno fatto una compagna più discreta e meno invadente del vecchio tubo catodico.

Cionondimeno, è interessante osservare che, come ricadute collaterali alla iniziativa ci sarà il prolungamento, pur se virtuale, della tenuta di produzioni artistiche, come anche di mostre d’arte, che sempre più spesso vedono abbreviarsi il loro ciclo vitale di repliche sul territorio.

ArtiArtiKaa permette lo sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale, proponendo oltre al mero contenuto multimediale, streaming di una rappresentazione artistica ripresa presso i luoghi di svolgimento di una performance, ulteriori, contenuti culturali ad esso collegati. Attraverso l’auto-produzione di speciali su opere, spettacoli, compagnie etc., oppure documentari su arte, compagnie artistiche, movimenti culturali. ArtiKa in sostanza permette la visione di un’opera e relativi approfondimenti, sempre in chiave multimediale.

Quello è il momento che sancisce la nascita ufficiale di ‘ArtiKa – Il Polo delle Arti’.

Il progetto:

La nostra idea è quella di promuovere la divulgazione dell’Arte e lo Spettacolo dal vivo utilizzando le più avanzate tecnologie di streaming.

A chi si rivolge:

ArtiKa ha tre pubblici preferenziali. Si rivolge ad Artisti, Performer, Compagnie, Organizzatori detentori di diritti di rappresentazione, che tramite la riproposizione del repertorio all’attivo, potrà beneficiare di ulteriori entrate provenienti da pubblico non altrimenti raggiungibile. Il secondo pubblico è quello degli studenti di ogni ordine e grado che potranno usufruire del repertorio conservato in ArtiKa per scopi didattici e ricreativi. Terzo, ma non per importanza, è il pubblico che per ragioni di età, logistiche o economiche non avrebbe modo di partecipare della gioia collettiva delle rappresentazioni dal vivo. Ultima, ma altrettanto importante, è la funzione di repertorio storico, accessibile per ogni necessità accademica.

Questo il progetto presentato in tempi non sospetti all’attenzione di Invitalia e da questa approvato nel mese di settembre 2019. La data di uscita era in un primo momento programmata per la fine dell’estate 2020 all’inizio della stagione ventura. L’accelerare della crisi e i suoi strascichi facilmente prevedibili, ci ha spinto ad anticipare considerevolmente i tempi, tanto che la piattaforma sarà online nel giro delle prossime settimane.

Dato il volgere imprevedibile degli eventi, intendiamo mettere a disposizione degli intenti del sig. Ministro, la nostra piattaforma per la preservazione e salvaguardia del prezioso patrimonio immateriale italiano, costituito dall’Arte e Spettacolo dal Vivo e tutte le maestranze coinvolte nel processo produttivo e ora così fortemente colpito dalla emergenza Covid-19.

ArtiKa è la prima poltrona fuori dal Teatro.