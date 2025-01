Invernici su prosecuzione attività relative alla stazione TAV del Garda

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimo il pieno sostegno del Gruppo Fratelli d’Italia alla realizzazione di una fermata della TAV sul territorio gardesano: la fermata dell’alta velocità a Desenzano, più precisamente nel territorio di San Martino della Battaglia rappresenta una scelta strategica non solo per le comunità locali che vi abitano, ma per la nostra regione.

Così la dichiarazione di voto del Consigliere regionale, Diego Invernici in merito ad una mozione, presentata in Aula al Pirellone dal consigliere Carzeri, sull’opera infrastrutturale.

Il Consigliere regionale ha continuato:

La fermata della TAV sul Garda non è solo turismo.

Il Consigliere regionale bresciano ha aggiunto:

È anche una questione di inclusione territoriale. Nel caso del Garda, la TAV rappresenta un’opportunità per affrontare sfide di accessibilità, decongestionare le infrastrutture stradali e rafforzare la regione come hub turistico ed economico di rilevanza internazionale.

Questo progetto è quindi un atto di giustizia territoriale, che ribadisce il ruolo della politica come strumento per unire e non per dividere.

Per questo motivo il nostro gruppo ritiene essenziale ed opportuno chiedere al Governo di confermare e sostenere economicamente questa importante infrastruttura perché il nostro compito è guardare al futuro, con coraggio e visione.

Realizzare la fermata della TAV sul Garda significa dare una risposta concreta alle esigenze di mobilità, competitività e sostenibilità della nostra regione.

Significa rafforzare il ruolo della Lombardia come motore d’Europa, capace di coniugare sviluppo economico e tutela del territorio.