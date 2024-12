Intimidazioni mafiose al Sindaco di Buccinasco (MI)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Presidente della Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia Paola Pollini e tutti i componenti della Commissione esprimono

La Presidente Pollini, che ha annunciato l’intenzione di convocare la Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale in una apposita seduta presso il Comune di Buccinasco, ha dichiarato:

Questi vigliacchi atti intimidatori rappresentano un attacco non solo alla persona del Sindaco Pruiti, ma a tutte le istituzioni democratiche e alla società civile che si oppone fermamente alla mafia.

È fondamentale, per tutta la Commissione, ascoltare direttamente la testimonianza del Sindaco Pruiti per comprendere appieno la gravità della situazione e per elaborare strategie efficaci di contrasto alla criminalità organizzata.