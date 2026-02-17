‘Intima Distanza’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma dal 20 e 21 febbraio

Il 20 e 21 febbraio, alle ore 21:00, al Teatro Ivelise di Roma, va in scena ‘Intima Distanza’, spettacolo ideato, scritto e diretto da Massimo Stinco, con Thomas Borgatti ed Enrico Toschi.

Parlare d’amore oggi è un atto complesso. Farlo senza retorica, senza slogan e senza rassicurazioni lo è ancora di più.

‘Intima Distanza’ nasce proprio da una richiesta precisa: raccontare l’amore in ogni sua forma. Ma il risultato non è una celebrazione romantica né una dichiarazione ideologica. È un’indagine lucida e poetica su ciò che l’amore diventa quando incontra la distanza, la paura, la perdita.

Lo spettacolo si ispira alle suggestioni del romanzo ‘Camere separate’ di Pier Vittorio Tondelli, opera che ha segnato profondamente la riflessione sull’amore e sull’identità. Al centro della scena, un amore omosessuale vissuto non come affermazione, ma come esperienza umana universale: fragile, carnale, contraddittoria.

Per Stinco, la distanza fisica non è un ostacolo ma una condizione che può intensificare il sentimento, arricchirlo, metterlo alla prova. In questo equilibrio sottile, Eros e Thanatos procedono insieme: desiderio e morte, presenza e assenza, corpo e memoria si intrecciano in una drammaturgia intensa e stratificata.

La scena è dominata da un tappeto di fiori, elemento visivo di forte impatto simbolico, già presente nella poetica del regista, qui riproposto come metafora della bellezza effimera dell’amore. La musica attraversa l’intero spettacolo come una vera e propria colonna sonora emotiva, accompagnando e amplificando la storia dei protagonisti.

‘Intima Distanza’ contiene scene di nudo integrale maschile, inserite in una visione estetica e narrativa coerente con il racconto, mai provocatoria ma profondamente espressiva.

Lo spettacolo è stato già rappresentato a Milano e, in lingua inglese, a Viljandi, Estonia, e a Birmingham, Inghilterra, riscuotendo interesse per la sua capacità di coniugare intimità e rigore formale.

Con questa nuova messa in scena romana, il Teatro Ivelise conferma la propria vocazione a ospitare progetti di teatro contemporaneo capaci di interrogare il presente attraverso linguaggi poetici e visioni personali.

