Intervento della Polizia Locale Napoli nel Rione Traiano

Sequestrato manufatto abusivo su suolo comunale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa Soccavo, a seguito di una segnalazione da parte di cittadini, è intervenuta in Via Catone, all’interno del Rione Traiano, riscontrando la realizzazione abusiva di un manufatto su suolo comunale.

La struttura, di circa 150 metri quadrati, era suddivisa in due parti: una adibita a garage e l’altra ad abitazione, completa di due camere da letto, cucina e servizi igienici.

Gli agenti hanno identificato una donna di 47 anni, residente nella zona, quale autrice dell’abuso edilizio. La stessa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa edilizia vigente. Il manufatto è stato posto sotto sequestro.