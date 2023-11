Intervento congiunto Polizia Locale Napoli – Polizia di Stato

Operazioni in via salita Capodimonte e corso Umberto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella e del Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Locale di Napoli, unitamente ai Nibbio della Polizia di Stato, hanno eseguito un intervento di bonifica in via salita Capodimonte, procedendo alla rimozione di 22 veicoli, tra auto e moto, rinvenuti in sosta vietata o perché in evidente stato di abbandono.

Oltre ai veicoli rimossi, divenuti ricettacolo di rifiuti, sono stati individuati dagli Agenti ulteriori sei veicoli i cui proprietari sono stati sanzionati per la mancata copertura assicurativa e per la sosta irregolare.

Altra operazione congiunta è stata condotta dagli uomini dell’Unità Operativa Avvocata e dal personale del Commissariato Decumani.

Gli Agenti hanno controllato le autorimesse operative nelle strade a ridosso del corso Umberto.

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: due autorimesse totalmente abusive chiuse, due parcheggiatori abusivi sanzionati ed allontanati, due passi carrabili non autorizzati sanzionati, un’occupazione di suolo abusiva sanzionata.

Trentotto, infine, i veicoli rinvenuti lungo l’itinerario e verbalizzati perché sprovvisti di copertura assicurativa o perché in sosta irregolare. Per sette di loro si è proceduto anche con il prelievo forzato ed il trasporto in depositeria.