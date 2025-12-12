Interventi strutturali nelle carceri: Regione Lazio stanzia 70mila euro

Regimenti: ‘La dignità umana non si sospende con la perdita della libertà’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio Abruzzo e Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, grazie al quale vengono stanziati 70mila euro per interventi strutturali sugli istituti penitenziari del Lazio, volti al miglioramento delle condizioni carcerarie e alla tutela dei diritti delle persone.

Nello specifico, 20mila euro sono destinati all’Istituto penale minorile di Casal del Marmo per la ristrutturazione e l’arredo delle aree esterne adibite alla permanenza dei detenuti e 50mila euro al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per l’allestimento di postazioni per lo svolgimento dei colloqui con i familiari e/o per ristrutturazione e arredo delle aree esterne adibite alla permanenza dei ristretti all’aria aperta delle palazzine detentive in due o più istituti penitenziari del Lazio.

L’Assessore Luisa Regimenti dichiara: