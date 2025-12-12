Interventi strutturali nelle carceri: Regione Lazio stanzia 70mila euro

Regimenti: ‘La dignità umana non si sospende con la perdita della libertà’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio Abruzzo e Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, grazie al quale vengono stanziati 70mila euro per interventi strutturali sugli istituti penitenziari del Lazio, volti al miglioramento delle condizioni carcerarie e alla tutela dei diritti delle persone.
Nello specifico, 20mila euro sono destinati all’Istituto penale minorile di Casal del Marmo per la ristrutturazione e l’arredo delle aree esterne adibite alla permanenza dei detenuti e 50mila euro al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per l’allestimento di postazioni per lo svolgimento dei colloqui con i familiari e/o per ristrutturazione e arredo delle aree esterne adibite alla permanenza dei ristretti all’aria aperta delle palazzine detentive in due o più istituti penitenziari del Lazio.
L’Assessore Luisa Regimenti dichiara:
Con questa delibera esauriamo gli interventi per l’anno 2025 volti al miglioramento della condizione detentiva e al reinserimento sociale dei detenuti con uno stanziamento complessivo, solo per quanto riguarda le deleghe di mia competenza, di oltre 500mila euro.
Migliorare la condizione detentiva significa affermare, concretamente, che la dignità umana non si sospende con la perdita della libertà.
Le carceri non dovrebbero essere luoghi di mera punizione, ma spazi nei quali la persona, pur responsabilizzata per i propri errori, possa intravedere una possibilità di cambiamento e una rinascita. Su questa battaglia di civiltà l’impegno della Giunta Rocca sarà costante.