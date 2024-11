Interreg Italia – Francia Marittimo, Toscana capofila in 13 progetti

Soddisfatto il Presidente Giani

Toscana protagonista nella programmazione 2021/2027 del Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo.

Sono ben 13 i progetti che hanno per capofila soggetti toscani approvati dal Comitato di Sorveglianza che il 5 e 6 novembre si è riunito a Viareggio per l’analisi delle candidature pervenute per il II Avviso del Programma.

Un risultato che si pone in continuità con quanto ottenuto nel I Avviso del Programma, quando i capofila erano stati 15. In totale i partner coinvolti in Toscana sono 67, di cui 13 capofila e 54 in partenariato.

Una partecipazione che si traduce in un finanziamento da 18 milioni di euro. Il contributo ottenuto dai 13 progetti ‘toscani’, comprensivo di Fondi FESR e quota statale, nessuna somma aggiuntiva viene richiesta ai beneficiari, è di oltre 25 milioni, 25.614.046 euro, su un budget totale di 85. 353.081 euro messo a disposizione solo per questa seconda call.

Soddisfazione da parte di Eugenio Giani, che parla di

risultati che registrano un ruolo di primo piano della Toscana in ambito europeo: è particolarmente importante che ciò sia riferito ad attività nell’ambito del Mediterraneo, vista la centralità economica, geopolitica e in termini di sostenibilità ambientale che il bacino ha assunto in questi anni. Qui si giocano alcune delle sfide decisive che riguardano il futuro della nostra regione e del nostro Paese.

È ‘toscano’ anche uno dei 4 progetti strategici – tematici approvati dal Comitato di Sorveglianza: si tratta di EPIC – un marE PrIvo di plastiCa, capofilato dall’ARPAT, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni e 700mila euro.

Rispondendo all’obiettivo specifico ‘Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse’, il progetto ha l’obiettivo di soddisfare le necessità di innovazione e crescita sostenibile dei territori dell’area di cooperazione attraverso azioni congiunte per l’ampliamento della ciclicità dei materiali, prevalentemente plastici, attraverso la promozione dell’economia circolare.

Inoltre Regione Toscana, come amministrazione, è partner in 6 progetti e ha ottenuto quasi 2,5 milioni di finanziamento.

Di seguito l’elenco degli altri 12 progetti che hanno per capofila soggetti toscani divisi per provincia:

• Grosseto: TIRAMISU, EC@EAUVIE

• Livorno: INTENSEible, BE-STREAM POWER, BLUE HUB

• Lucca: RomaniCAP, R.I.C.C.O., SUPER_ECO

• Massa-Carrara: VIS.GEMS

• Pisa: ECCELSI, GRRInPort2, IAIA

TIRAMISU

Aumentare la competitività delle MPMI e il numero di posti di lavoro del comparto enologico e turistico dell’area transfrontaliera, attraverso la progettazione e realizzazione di cantine sottomarine per l’affinamento del vino prodotto con metodologie convenzionali e innovative.

EC@EAUVIE

Riscoprire fiumi e laghi quale patrimonio socio-culturale identitario e risorsa economica, per favorire l’accessibilità e l’attivazione di nuove economie, potenziando il capitale sociale e favorendo la partecipazione degli attori locali.

INTENSEible

Incrementare la fruibilità dell’itinerario ciclabile transfrontaliero INTENSE, favorendo l’intermodalità e aumentando i collegamenti verso le aree rurali per migliorare le connessioni tra e nei territori partner, a favore di residenti e turisti.

BE-STREAM POWER

Sviluppare un’offerta transfrontaliera dei servizi per l’impiego e promuovere il capitale umano per creare occupazione sostenibile e di qualità nell’economia del mare e della nautica.

BLUE HUB

Creare una comunità di pratica transfrontaliera e un’infrastruttura per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di introdurre sul mercato tecnologie prototipali per un’economia del mare sostenibile.

RomaniCAP

Rafforzare l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire, sviluppare il patrimonio culturale Romanico dell’area di cooperazione, rafforzando sviluppo e promozione turistica anche a livello europeo.

R.I.C.C.O.

Rafforzare la competitività dei territori attraverso la creatività, supportando la valorizzazione dei ‘capitali’ culturali, artistici, folkloristici e dei beni turistici, per la promozione innovativa e sostenibile dei territori transfrontalieri, specialmente quelli insulari.

SUPER_ECO

Sviluppare e diffondere una coscienza del riuso nell’area transfrontaliera attraverso iniziative di sensibilizzazione degli attori chiave – enti, cittadini, associazioni – e la strutturazione di reti territoriali per contribuire alla transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare.

VIS.GEMS

Tutelare e valorizzare siti in roccia, monumentali o naturali, con tecniche di digitalizzazione, web 3.0, 4.0, per un turismo sostenibile e migliorarne la fruibilità̀ dei siti attraverso tecniche digitali: realtà̀ aumentata, virtuale e mista.

ECCELSI

Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI delle filiere strategiche del territorio transfrontaliero, favorendo lo sviluppo di processi di simbiosi industriale. Saranno realizzati una rete di facilitazione della simbiosi industriale, una piattaforma digitale per la valorizzazione degli scarti di produzione. iniziative di capacity building e matchmaking.

GRRInPort2

Ridurre l’inquinamento ambientale focalizzando l’attenzione su acque, rifiuti e sedimenti, tramite lo sviluppo di strategie e piani d’azione congiunti volti a identificare l’inquinamento delle acque limitrofe a porti commerciali, turistici e foci fluviali.

IAIA

Aumentare la competitività di startup e MPMI attraverso iniziative collaborative transfrontaliere per promuovere l’innovazione aperta, partecipare a bandi pubblici e/o apportare eco-innovazioni.