Internet corre veloce anche a Montecatini Val di Cecina (PI)

Lenzi: ‘Un ulteriore passo in avanti la modernizzazione delle infrastrutture digitali della Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Anche i piccoli centri della provincia di Pisa dicono addio alla lentezza di Internet.

Open Fiber ha completato la cablatura in banda ultra larga di Montecatini Val di Cecina, portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.

L’infrastruttura è stata realizzata, con il supporto della Regione Toscana, nell’ambito dei bandi Infratel finalizzati a colmare il divario digitale tra città e le cosiddette “aree bianche”, territori in cui nessun operatore privato ha mostrato interesse a investire in reti a banda ultralarga (fibra ottica).

Il progetto ha interessato circa 1.240 unità immobiliari nelle località di Miemo, La Miniera, San Michele, Ligia, Sorbaiano, Buriano, Ponteginori, Gello, Casino di Terra, Querceto, La Gabella, Podere Il Prato e Sassa. La nuova rete in fibra ottica è lunga oltre 65 chilometri.

Oltre alle abitazioni private, la rete collegherà anche punti strategici per la comunità, come alcune scuole del territorio, la stazione dei Carabinieri di Ponteginori e la Croce Rossa, garantendo così maggiore efficienza nei servizi pubblici.

L’infrastruttura rimane di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

L’Assessore regionale all’innovazione digitale Alberto Lenzi aggiunge:

Compie un ulteriore passo in avanti la modernizzazione delle infrastrutture digitali della Toscana. Il programma di dotazione diffusa delle reti nelle aree ritenute non remunerative dalle compagnie telefoniche prosegue ed entro l’anno riusciremo a concludere tutti gli interventi previsti. La banda ultralarga ha un ruolo chiave nello sviluppo dei territori, nel consolidamento della coesione sociale e nella garanzia di uguaglianza e accessibilità di tutti i cittadini.

Claudio Cardarelli, Regional Manager di Open Fiber Toscana ha dichiarato:

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione Toscana, siamo felici di aver portato a termine questo importante intervento. Finalmente i cittadini possono contare su una rete moderna, veloce e affidabile, pronta a rispondere alle esigenze digitali di oggi e di domani.

Open Fiber opera come wholesale only, ovvero fornendo la rete agli operatori commerciali senza vendere direttamente ai clienti finali. Chi desidera attivare la fibra potrà contattare uno degli operatori disponibili sul sito www.openfiber.it, scegliere il piano tariffario e fissare l’appuntamento per l’installazione.

Una volta completata, la fibra arriverà direttamente dal pozzetto stradale fino all’abitazione, consentendo di navigare a velocità fino a 10 Gigabit al secondo.

Con questa connessione ultraveloce, le possibilità per i cittadini sono praticamente illimitate: dallo streaming di film e serie TV in HD e 4K, al telelavoro senza interruzioni, fino alla telemedicina e a tutti i servizi digitali che richiedono una connessione stabile e performante.