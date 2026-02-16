Internet, anche Monticiano (SI) naviga veloce

Terminati i lavori di cablatura in banda larga

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Finalmente anche i piccoli centri della provincia di Siena possono dire addio alla lentezza di Internet.

Open Fiber ha completato la cablatura in banda ultra larga di Monticiano, portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.

Il progetto ha interessato circa 890 unità immobiliari nelle località di Castello di Tocchi, Tocchi, Cerbaia, Palazzo, Scalvaia, Il Poggio, Il Sassone e Canapai, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 35 chilometri.

L’infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette “aree bianche” coperte dai bandi Infratel, con il supporto della Regione Toscana, con l’obiettivo di colmare il divario digitale tra città e territori più piccoli.

Oltre alle abitazioni private, la rete collegherà anche punti strategici per la comunità, come alcune scuole del territorio, la stazione dei Carabinieri, l’ufficio postale, il Comune, il presidio sanitario, il Centro Regionale di Addestramento La Pineta, garantendo così maggiore efficienza nei servizi pubblici. L’infrastruttura rimane di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore all’innovazione digitale Alberto Lenzi dichiarano:

La transizione digitale avanza sempre di più nella Toscana diffusa. Puntiamo a concludere entro la fine dell’anno tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate economicamente non convenienti dalle aziende telefoniche. La rete ad alta velocità ha un significato che va oltre la dotazione di una infrastruttura tecnologica: è il fondamento su cui costruire una crescita equa del territorio, rinvigorire la comunità locale e garantire che tutti possano partecipare allo sviluppo.

Claudio Cardarelli, Regional Manager di Open Fiber Toscana, ha dichiarato:

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione Toscana, siamo felici di aver portato a termine questo importante intervento. Finalmente i cittadini possono contare su una rete moderna, veloce e affidabile, pronta a rispondere alle esigenze digitali di oggi e di domani.

Open Fiber opera come wholesale only, fornendo la rete agli operatori commerciali senza vendere direttamente ai clienti finali. Chi desidera attivare la fibra potrà contattare uno degli operatori disponibili sul sito www.openfiber.it, scegliere il piano tariffario e fissare l’appuntamento per l’installazione.

Una volta completata, la fibra arriverà direttamente dal pozzetto stradale fino all’abitazione, consentendo di navigare a velocità fino a 10 Gigabit al secondo.

Con questa connessione ultraveloce, le possibilità per i cittadini sono praticamente illimitate: dallo streaming di film e serie TV in HD e 4K, al telelavoro senza interruzioni, fino alla telemedicina e a tutti i servizi digitali che richiedono una connessione stabile e performante.

Montecatini Val di Cecina entra così a pieno titolo nell’era della rivoluzione digitale, dimostrando che anche i piccoli borghi possono contare su infrastrutture tecnologiche all’avanguardia.