Internazionalizzazione: al via ‘Meet Italian Brands 2026’

La IV edizione del fashion event internazionale dedicato alle aziende della moda campana è in programma dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Tutto pronto per ‘Meet Italian Brands 2026’, il programma di promozione ed internazionalizzazione che si terrà dal 23 al 25 marzo 2026 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’obiettivo è proiettare le aziende che operano con il proprio brand e quelle che producono con il marchio del committente sui mercati internazionali, attraverso accordi produttivi/commerciali con buyer esteri interessati a individuare imprese del Made in Campania.

Si tratta di un fashion event internazionale, giunto alla sua quarta edizione, dedicato alla promozione e valorizzazione della filiera moda campana dei settori abbigliamento donna, uomo, bambino e accessori, calzature e pelletteria.

Un comparto che vanta una storia secolare, profondamente radicato nel territorio, e che comprende l’intera filiera produttiva: dal tessile alla confezione, dalla creazione alla distribuzione fino alla logistica integrata.

La Campania, infatti, è la seconda regione italiana e la prima regione del Sud Italia per numero di imprese attive nel settore, pari a 22.000.

Parteciperanno circa 100 aziende campane selezionate dalla Regione Campania attraverso una Manifestazione d’interesse che, per l’edizione 2026, ha registrato un dato particolarmente significativo: le imprese aderenti sono aumentate del 20% rispetto alla precedente edizione.

Un incremento che testimonia la crescente fiducia del sistema produttivo regionale in questo strumento di politica industriale e di apertura ai mercati esteri.

L’Assessore alle Attività produttive e Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola, ha dichiarato:

Il Sistema Moda Campania, grazie alle reti di imprese del settore è un’eccellenza riconosciuta del nostro apparato produttivo. La Regione conferma pieno impegno a sostenere la filiera, la qualità artigianale e la creatività locale, con l’ambizione ad accrescere la presenza delle nostre aziende nei mercati internazionali.

Prevista la presenza di oltre 100 buyer stranieri provenienti da 35 Paesi e 4 Continenti, America, Asia, Europa e Africa, selezionati e ospitati da ITA – ICE.

Si tratta di operatori qualificati, titolari di catene retail, reti in franchising, distributori e boutique multibrand interessati a sviluppare brand e produzioni sui propri mercati di riferimento.

Il progetto coinvolge Regione Campania, ITA- ICE – agenzia per l’internazionalizzazione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, Nola Business Park CIS – Interporto Campano, Mostra d’Oltremare Spa, Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il patrocinio del Comune di Napoli e l’adesione di Confindustria Moda, Assocalzaturifici, Museo della Moda Regionale.

Main sponsor Banca Popolare Commerciale

L’iniziativa si inserisce nelle linee strategiche adottate dalla Regione per il comparto produttivo Moda e Design, RIS3, e tra le attività del Tavolo Regionale della Moda e del Design, MODEC.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, per la prima volta saranno valorizzati i talenti emergenti campani, attraverso sfilate con collezioni realizzate da giovani protagonisti formatisi nei centri di alta formazione e ricerca della regione.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato Mo.Cam – Distretto della Moda Campana, la nuova rete della moda tessile regionale. Si tratta di un modello collaborativo nato sotto la spinta del Tavolo Modec istituito presso la Regione Campania, che coinvolge piccole e medie imprese, istituzioni, università e centri di ricerca si riunisce con l’obiettivo di affrontare in maniera condivisa le profonde trasformazioni economiche e sociali che stanno investendo il comparto.

A partire da ‘Meet Italian Brands 2026’, Mo.Cam si candida a diventare il luogo di elaborazione strategica per tutti i soggetti coinvolti, mettendo a sistema competenze, risorse e obiettivi in chiave di innovazione, sostenibilità e competitività.

La quarta edizione vedrà inoltre la presentazione di un protocollo di cooperazione sottoscritto nel settore moda tra l’Università Vanvitelli della Campania e alcuni partner dei Paesi del mediterraneo, per passare dai semplici rapporti d’affari ad una alleanza duratura tra i diversi soggetti, partendo dalla formazione e arrivando alle partnership tecnologiche oltre che di business. Saranno presenti esponenti dell’Art’Com Sup, Marocco, Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement, Marocco, e dell’Universidade do Minho, Portogallo.

Programma