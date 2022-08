International Workshop Festival ‘PerformAzioni 2022’: iscrizioni aperte

A Bologna, tra il 5 e l’11 settembre, a scuola con maestri e compagnie della scena nazionale e internazionale: Anuradha Venkataraman, Teatro del Lemming, Cie Sargantana, Teatro Potlach

Sono aperte a Bologna le iscrizioni ai laboratori gratuiti condotti tra il 5 e l’11 settembre da compagnie storiche e maestri della scena nazionale e internazionale, ospiti dell’undicesima edizione di ‘PerformAzioni’ – International Workshop Festival, ideata e organizzata dalla compagnia Instabili Vaganti con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale attraverso il teatro e la danza, ricostruendo una comunità aperta e stimolando la creazione artistica in nuove occasioni di confronto e di condivisione.

Sono 4 i percorsi formativi indipendenti rivolti ad attori, danzatori, artisti, ma anche a persone interessate senza alcuna esperienza tecnica.

A condurli saranno la danzatrice indiana Anuradha Venkataraman, 5 – 8 settembre, Massimo Munaro del Teatro del Lemming, 5 – 6 settembre, Jordi Perez e Alba Rosa della compagnia catalana Sargantana, 7 – 11 settembre, e Nathalie Mentha del Teatro Potlach, 8 settembre.

Anuradha Venkataraman arriva per la prima volta in Italia per compiere un percorso di introduzione alla danza classica Bharatanatyam, basata su elementi come l’arte drammatica, la musica e il ritmo.

‘Gestures And Beyond – The World Of Bharatanatyam’, il workshop di danza indiana da lei condotto, si terrà da lunedì 5 a giovedì 8 settembre, ore 19:00 – 21:00, presso il LIV Performing Arts Centre, via R. Sanzio 6, come parte del progetto ‘Dancing in the Train’, finanziato grazie al Programma Operativo Nazionale ‘Città Metropolitane 2014 – 2020’ – PON METRO 2014 – 2020.

Anuradha si esibisce e insegna da oltre venticinque anni. Ha collaborato con l’Indian Council for Cultural Relations, e in rappresentanza di questa prestigiosa istituzione si è esibita in Polonia, Germania, Danimarca e Lussemburgo.

La sua formazione accademica comprende un master in Arts And Aesthetics alla Jawaharlal Nehru University e un PhD in Cultural Studies alla Jain University. Ha insegnato alla Korea National University of Arts di Seoul e Azim Premji University in India.

Per le sue produzioni, presentate nei maggiori festival indiani, ha ricevuto il riconoscimento del Dipartimento di cultura del Governo dell’India e della India Foundation for the Arts. Ha ricevuto inoltre la nomination per il Prakriti Excellence in Contemporary Dance Awards con la produzione di video-danza ‘Angels’ parte della web serie VideoDante#India prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e diretta da Instabili Vaganti.

Nel workshop verranno esplorati la postura del Corpo, i passi ritmici, la gestualità delle mani e verrà introdotto un elemento fondamentale della Danza classica Indiana: l’‘Abehinaya’, l’uso dell’espressione facciale nella narrazione.

Lunedì 5 e martedì 6 settembre, ore 11:00 – 17:00, sempre al LIV Performing Arts Centre ci sarà il laboratorio per attori diretto da Massimo Munaro del Teatro del Lemming, fra i gruppi italiani di punta della cosiddetta generazione degli anni Novanta: ‘I cinque sensi dell’attore’ è un percorso teatrale che si caratterizza per il coinvolgimento drammaturgico e sensoriale degli spettatori. L’indagine ricolloca al centro dell’esperienza teatrale la ritualità e il mito, ed esplorando il tema de ‘Le Metamorfosi’ proporrà un metodo di ricerca per far rivivere il mito nel corpo dell’attore.

L’attore nella sua relazione ravvicinata ed intima con sé stesso, con i compagni, con lo spazio e con lo spettatore verrà indotto a una messa a nudo radicale e a una ricerca personale e tecnica che passa per una disponibilità assoluta all’ascolto e all’attenzione di sé e dell’altro.

Ai partecipanti si richiede di indossare abiti bianchi e neri; di portare un quaderno ed una penna, una coperta, da utilizzare anche durante il lavoro, una candela su portacandela e una benda nera.

Per il Progetto ‘Dancing in the TRAIN’ arrivano inoltre Jordi Perez e Alba Rosa della Cia Sargantana con sede a Barcellona, compagnia di danza e teatro contemporaneo il cui obiettivo principale è instaurare un dialogo sincero e reale con il pubblico, creando uno spazio per un’esperienza rivelatrice.

Perez e Rosa terranno il laboratorio residenziale di teatro danza in site-specific ‘Li/ea/ving #Bologna’ da mercoledì 7 a domenica 11 settembre, ore 10:00 – 18:00 al LIV Performing Arts Centre. Approfondendo il rapporto tra vivere e partire, soprattutto alla luce dei flussi migratori di questi ultimi anni, ci si accosterà al metodo di lavoro della compagnia, ovvero il Sistema IAM, Impulse – Action – Motion, che permetterà di acquisire delle competenze utili a dare fiducia e libertà ai perfomer/creatori.

Ogni membro prenderà parte alla creazione e allo sviluppo di scene d’insieme e assoli lavorando in spazi interni ed esterni del LIV Performing Arts Centre ma anche in contesti urbani come il TRENO della Barca, edificio di edilizia residenziale pubblica da poco entrato a far parte, assieme agli altri portici di Bologna, del Patrimonio UNESCO.

E ancora, ‘Tutto cambia. I colori e le risonanze della voce’ è il titolo della masterclass di ricerca per l’attore sulla voce in teatro, condotta da Nathalie Mentha del Teatro Potlach giovedì 8 settembre al Laboratorio San Filippo Neri in via Manzoni 5, ore 11:00 – 14:00.

Il corso è rivolto a giovani attori, danzatori, musicisti che intendono scoprire altre possibilità della loro voce e del loro corpo e ad artisti che ritengono utile una ricerca trasversale alla propria disciplina. Si richiede un testo a piacere, minimo 6 righe, imparato a memoria e mai usato prima; una musica attuale e una canzone a piacere; un abbigliamento comodo.

Nathalie Mentha svolge un’intensa attività pedagogica in Italia e all’estero dal 1987. Durante la pandemia ha seguito la formazione vocale individuale di artisti appartenenti a tutti campi artistici, interessati al suo Zoom –workshop ‘Yoga – Voce’. Dal 2010 al 2012 è stata invitata dall’Ambasciata Svizzera in collaborazione con l’Alliance Française per la ‘Settimana della Francofonia’ a Città del Messico, Delhi, Pondichery, Ahmedabad, Calcutta, per presentare la sua performance ‘For Édith Piaf’, un omaggio alla grande cantante francese. Con lo stesso spettacolo nel 2013 si esibisce a Tokyo. Nel 2014 è in Brasile a Recife invitata dal Festival de Grandes Espettaculo di Janeiro, e nel 2015 in Pennsylvania e nel Texas.

La partecipazione ai workshop è gratuita fino a esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a workshop@instabilivaganti.com.

La tessera associativa è obbligatoria, €10,00.

L’edizione 2022 di ‘PerformAzioni’, intitolata ‘Il cerchio in espansione / the circle in expansion’, rientra nelle iniziative di Bologna Estate ed è realizzata in collaborazione con Mismaonda e con il sostegno di MiC Ministero della cultura, Comune di Bologna, Città Metropolitana, Comune di Valsamoggia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Crowdfunder35.

Il festival si svolgerà dal 3 al 17 settembre in modalità diffusa nel territorio della Città Metropolitana, coinvolgendo spazi del Centro e della periferia della Città di Bologna, teatri e location site-specific nei Comuni di Casalecchio di Reno e Valsamoggia.