Interiorità e ruolo: il Massone che prende forma

Quando un uomo bussa alla porta del Tempio, lo fa spesso in cerca di qualcosa che ancora non riesce a definire con chiarezza. È, in un certo senso, un oggetto del proprio stesso bisogno di senso, portatore di una domanda esistenziale non ancora pienamente formata.

La Massoneria, accogliendolo, non gli dà risposte immediate, ma gli offre gli strumenti per diventare egli stesso la risposta.

In questo sta il cuore del percorso iniziatico: la trasformazione del massone da oggetto passivo della propria esistenza a soggetto attivo e consapevole del proprio cammino.

Ab initio, receptivus est. All’inizio, è ricettivo.

Il neofita ascolta, osserva, impara. Il silenzio, la ritualità, la simbologia lo educano all’interiorità. Ma è solo nel tempo, attraverso l’esperienza della ripetizione rituale, della meditazione e del lavoro su di sé, che egli comincia a trasformarsi.

Il cambiamento non avviene con un singolo gesto, ma con la lenta sedimentazione di significati. Inizia a leggere il mondo e se stesso con occhi diversi.

Essere soggetto, in Massoneria, non significa avere un ruolo o una carica, ma essere consapevole del proprio posto nel disegno della Vita e rispondere eticamente alle responsabilità che ne derivano.

Come sosteneva Viktor Frankl:

Tra stimolo e risposta c’è uno spazio. In quello spazio risiede la nostra libertà e il nostro potere di scegliere la nostra risposta.

Questo spazio è ciò che la Massoneria coltiva: la possibilità per ogni Fratello di divenire autore della propria esistenza.

Mutamento di sguardo e di ruolo

Essere soggetto significa abitare consapevolmente il proprio ruolo nel mondo, nella Loggia, nella Fratellanza. Significa saper stare nella complessità, accettare la solitudine, agire con discrezione.

È un traguardo che si rinnova quotidianamente, perché ogni giorno ci è chiesto di scegliere: essere semplici comparse o veri attori del nostro destino.

Il passaggio da oggetto a soggetto comporta anche un radicale cambio di prospettiva. Il massone non guarda più solo a ciò che la Loggia può offrirgli, ma a ciò che lui può offrire alla Loggia. Sente il dovere di sostenere, costruire, guidare senza imporsi. Diventa esempio, mai modello da imitare. La vera autorevolezza nasce dal lavoro silenzioso e coerente, non dal bisogno di visibilità.

Nel momento in cui egli diventa soggetto, il suo ruolo nella comunità massonica si trasforma. Non è più uno dei tanti, ma una presenza viva, lucida, talvolta scomoda, perché porta con sé la responsabilità della verità, della coerenza, del richiamo all’essenziale. In un ambiente iniziatico ciò può avvicinare, ma può anche allontanare.

La crescita di un Fratello può creare ammirazione, ma anche imbarazzo o disagio in chi resta fermo. Non tutti percorrono lo stesso cammino con la medesima intensità e la differenza di passo può generare distanza.

Il massone che diventa soggetto non lo fa per elevarsi sopra gli altri, ma per servire meglio. Tuttavia, proprio quest’ascesa interiore può renderlo meno accessibile a chi cerca ancora certezze semplici, formule pronte, apparenze. La solitudine del Fratello consapevole è una realtà silenziosa ma presente nel cuore di molte Logge.

Diventare soggetto, dunque, non è solo una conquista personale, ma anche una sfida relazionale. Chi cambia profondamente, modifica anche il modo in cui gli altri lo percepiscono.

Ciò può destabilizzare equilibri consolidati. Eppure, è proprio questo il dono più prezioso che un massone evoluto può offrire ai Fratelli: l’invito a non restare immobili.

Il suo esempio silenzioso, la sua coerenza, la sua disponibilità all’ascolto diventano leve di trasformazione collettiva. Non predica, non convince: incarna. E, così facendo, insegna.

Il passaggio da oggetto a soggetto rappresenta una delle conquiste più nobili del cammino massonico. È il momento in cui l’uomo smette di aspettare risposte dall’esterno e inizia a generare senso dentro di sé e questo non lo rende superiore, ma lo rende più responsabile.