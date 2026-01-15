Interconnessione idrica Peschiera – Sabina – Tuscia

Accordo di programma tra Regione Lazio, Rieti e Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio ha definitivo un accordo di programma con gli Enti di Governo d’Ambito di Rieti (EGATO 3) e Viterbo (EGATO1) e con i gestori Acqua Pubblica Sabina e Talete per presentare una proposta unitaria al Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel Settore Idrico, PNIISSI.

L’intesa riguarda la realizzazione dell’opera strategica per interconnettere gli schemi idrici della media e bassa Sabina con quelli della Tuscia, utilizzando come condotta adduttrice quella in derivazione dell’Acquedotto del Peschiera a Salisano.

L’intervento infrastrutturale è finalizzato a rafforzare in modo strutturale la sicurezza, la qualità e la resilienza dell’approvvigionamento idrico nei territori delle province di Rieti e Viterbo.

L’intervento Peschiera – Sabina – Tuscia è già inserito nell’elenco ufficiale degli interventi del PNIISSI, il Piano nazionale che individua le opere strategiche per la sicurezza e la resilienza del sistema idrico del Paese, condizione che consente l’accesso prioritario ai finanziamenti statali.

L’opera consentirà di mettere in rete il sistema acquedottistico del Peschiera – Le Capore, una delle principali risorse idriche d’Europa, con i sistemi locali della Sabina e della Tuscia, permettendo in particolare di superare in modo definitivo le criticità legate alla presenza di arsenico e fluoruri nelle acque di vaste aree del viterbese e della sabina e di ridurre il ricorso a complessi e costosi trattamenti di potabilizzazione.

La Regione Lazio assumerà il ruolo di soggetto proponente della candidatura al PNIISSI, coordinando l’azione degli EGATO e dei gestori, che costituiranno una rete d’impresa per la realizzazione delle opere.

È inoltre istituito un tavolo tecnico interambito per garantire l’integrazione dei progetti, la coerenza con i Piani d’Ambito e il rispetto delle priorità ambientali, tariffarie e infrastrutturali.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato: