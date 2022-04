Intensi controlli movida della Polizia Municipale Napoli

I controlli sono continuati in pattugliamento fino all’alba

La Polizia Municipale, secondo le disposizioni dell’Ordinanza Sindacale, ha effettuato verifiche per assicurare il rispetto delle norme che regolano la movida cittadina

Sono state verificate n.131 attività e dai controlli sono scaturiti n.2 verbali per diverse violazioni, in particolare sono state verbalizzate attività commerciali in via San Sebastiano e al Vomero in via A. Falcone, per il mancato rispetto dell’ orario di chiusura.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05:00, come previsto in Ordinanza.

Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 15 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti, al Vomero gli Agenti hanno fermato e verbalizzati n.9 ambulanti per occupazione di suolo abusiva e assenza della prevista licenza.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati n 190 controlli ed elevati 142 verbali e 5 sequestri oltre alla rimozione di 45 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.

Nella zona del Centro storico è stato fermato e verbalizzato un parcheggiatore abusivo.