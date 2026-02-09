Intelligenza artificiale: potenza senz’anima

Esiste una potenza che non si misura in gigaflops, ma in battiti cardiaci. Mentre il mondo corre a perdifiato inseguendo l’ultima versione dell’intelligenza artificiale, rischiamo di dimenticare il punto di partenza: il programmatore, non il programma.

Non c’è invidia possibile per una perfezione senz’anima. La macchina può simulare la malinconia, ma non può tremare. Può scrivere un trattato sull’amore, ma non saprà mai cosa significa sentire il peso e la sensazione di un corpo amato tra le braccia.

Manca quella “intuizione folgorante” che è, da sempre, il tratto distintivo dello spirito umano.

Mentre oggi ci stupiamo della velocità del silicio, dobbiamo tornare a un pomeriggio del 1843. Tra vapori e ingranaggi, Ada Lovelace aveva già scorto il confine invisibile che separa il calcolo dal genio.

Con una lucidità che sa di profezia, scrisse:

La Macchina Analitica non ha la pretesa di originare nulla. Può fare qualunque cosa noi sappiamo come ordinarle di eseguire.

L’ammirazione, dunque, va rivolta all’Architetto. A quell’intelligenza umana che ha saputo tradurre il pensiero in codice, alimentando lo strumento con millenni di cultura. Eppure, il rischio è confondere la capacità di calcolo con la comprensione della vita.

Joseph Weizenbaum, creatore del primo chatbot, ELIZA, passò la vita a metterci in guardia: una macchina può “comportarsi” come se capisse, ma non possiede l’empatia necessaria per il giudizio morale.

Oggi viviamo in quella che Umberto Galimberti definisce l’età della tecnica. Il suo monito è la bussola per il nostro presente:

La tecnica non tende a uno scopo, non produce senso, non svela verità. Fa solo una cosa: funziona.

L’etica del viandante

Qui risiede la nostra tensione esistenziale. L’IA è uno strumento formidabile perché “funziona”, ma è cieca agli scopi ultimi. La scelta del bene e del male non è un output calcolabile; è un atto di responsabilità umana.

Il futuro non appartiene a chi possiede più dati, ma a chi sa ancora cosa farne della propria anima. La tecnologia è una soglia da attraversare, non una destinazione in cui restare. Restiamo vigili, perché il significato abita solo dove c’è il rischio di sentire.