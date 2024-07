Intelligenza artificiale e nuove sfide: se ne parla in Regione Toscana

Convegno in programma il 22 luglio a Palazzo Sacrati Strozzi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si intitola ‘Le nuove sfide dell’Intelligenza artificiale. Quali strategie per l’AI in Toscana’ il convegno che si terrà lunedì 22 luglio a partire dalle 9:00 nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi in piazza Duomo 10 a Firenze.

L’Intelligenza artificiale è una realtà concreta e molti Governi stanno studiando strategie per introdurre il potenziale dell’AI anche nel settore pubblico, al fine di migliorare i servizi per le cittadine e i cittadini e per sostenere le decisioni pubbliche.

Tuttavia, l’adozione dell’AI nella Pubblica Amministrazione presenta sfide etiche, giuridiche e organizzative.

In questo contesto, il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull’AI, AI Act, il 13 marzo 2024 proprio per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali nello sviluppo e nell’uso in Europa di queste tecnologie.

Per questo la Regione Toscana ha organizzato un momento di confronto sull’impatto e le opportunità derivanti dall’applicazione del nuovo A.I. Act europeo nella PA.

I saluti istituzionali saranno di Stefano Ciuoffo, Assessore Regionale alle Infrastrutture Digitali e Rapporto con gli Enti Locali e di Alessandra Pieroni, AgID – Area Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Servizio Single Digital Gateway.

Tra gli ospiti vi saranno figure rappresentative dell’Accademia ed i rappresentanti della Pubblica Amministrazione regionale in materia di innovazione, ricerca, formazione ed attività produttive.

Tra gli altri Marco Landi, già Vicepresidente di Apple e attualmente Presidente dell’Institut EuropIA, che terrà una lectio magistralis in cui parlerà del ruolo attuale dell’Intelligenza artificiale e delle prospettive future.

È in programma un intervento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, mentre l’Assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Leonardo Marras interverrà in video conferenza.

Programma completo