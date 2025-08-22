Insieme per l’inclusione: nasce il SIIL nell’Empolese Valdarno Valdelsa

Il 25 agosto la sottoscrizione del protocollo d’intesa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si consolida anche nella zona Empolese Valdarno Valdelsa l’esperienza di SIIL, Servizio integrato inclusione e lavoro, l’équipe unica sociale – lavoro per l’inclusione delle persone fragili.

Lunedì prossimo 25 agosto, Francesca Giannì, Presidente della Società della Salute ‘Empolese Valdarno Valdelsa’ e Sindaco di Castelfiorentino, Monica Becattelli e Stefania Dini, dirigenti territoriali di ARTI, Agenzia regionale toscana per l’impiego, rispettivamente per le province di Firenze e Prato e per quelle per Pisa e Massa Carrara, sottoscriveranno il protocollo di intesa che renderà più stabile il Servizio Integrato Inclusione e Lavoro.

La firma è in programma presso l’aula conferenze del Centro dell’impiego di Empoli in via delle Fiascaie 1, al termine di un incontro, 11:30 – 13:00, a cui parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore al lavoro e alla formazione professionale Alessandra Nardini e l’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli, in collegamento.