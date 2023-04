‘Inside The Clash’ al Teatro Civico 14

In scena il 22 aprile a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 22 aprile, ore 20:00, in scena al Teatro Civico 14, all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta, ‘Inside The Clash’, undicesima edizione del progetto ideato da Paky Di Maio e Luigi Iacono in collaborazione con Teatro Civico 14, quest’anno dedicato alla band cult britannica.

Come sarebbe stata la musica dei Nirvana se la band avesse suonato musica elettronica? E se i Cure fossero nati dalle radici della musica popolare campana? E se i Doors fossero nati a Bristol e David Bowie avesse avuto una fissa per il post-rock? E se tutti questi artisti non avessero scelto la musica come forma di espressione, ma la pittura, il teatro, la fotografia, la danza? Questo è il principio fondante dell’Inside.

Lo spiegano gli ideatori del format, appuntamento stagionale durante il quale gli artisti coinvolti rendono omaggio, con nuove chiavi di interpretazione, a una band o un artista che ha segnato la storia della musica.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sito www.teatrocivico14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.