Insediati Presidente e nuovo CdA di Sviluppo Toscana

Si è insediato ieri pomeriggio, 11 agosto, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Toscana, la società in house della Regione Toscana che, grazie alla legge regionale 7, gennaio 2023, ha visto estendere il perimetro di operatività alla gestione delle misure del PNRR e conquistare così la possibilità di detenere partecipazioni in società per perseguire proprie finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione, che prende il posto dell’Amministratore unico, è composto da cinque membri: Gessica Sartini, Andrea Puccetti, Mario Cerofolini e Stefano Pastorelli nominati dal Presidente Giani che ha scelto anche la nuova figura del Presidente, Andrea Serfogli.

Ha commentato il Presidente Eugenio Giani:

Inauguriamo oggi una struttura più forte e solida di Sviluppo Toscana, che è entrato nella delicata fase della gestione dei fondi del PNRR e di molte altre risorse. Grazie a questa nuova impostazione, che dà una maggiore operatività attraverso un consiglio di amministrazione e un direttore generale quale strumento esecutivo, Sviluppo Toscana potrà rappresentare un supporto più solido alla Regione, che fortifica anche il suo ruolo e rappresentare un sostegno corposo e fondamentale a tutta l’economia della regione.

