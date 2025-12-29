Insediamento Consiglio Campania, Petracca designato capogruppo PD

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo dichiara Maurizio Petracca.

Il Presidente Petracca continua:

Il Partito Democratico è il principale gruppo di maggioranza, il più consistente numericamente di tutta l’aula.

Interpreto questo ruolo come un’opportunità affinché la politica possa tornare protagonista sulla scena regionale spesso caratterizzata da inutili personalismi. È una funzione di rappresentanza per chi, come me, è abituato a vivere la politica come servizio.

Lo farò con equilibrio, con passione, consapevole del rilievo del ruolo che sono stato chiamato a svolgere. Lo farò, però, nell’ottica di un necessario riequilibrio territoriale. Sempre al fianco delle aree interne.

Non mi ha mai appassionato il dibattito sulla contrapposizione tra fascia costiera ed entroterra, ma sono dell’idea che proprio in questa fase, oggi più che mai, le aree più fragili della nostra Regione hanno bisogno di maggiore tutela, di maggiore attenzione, di cura.

La guida politica è compito delicato. Sono consapevole di questo. Insieme ai componenti del gruppo lavoreremo con impegno perché si possano mettere in campo azioni che siano realmente utili per le nostre comunità.