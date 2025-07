Insalata di farro e mozzarella

Ingredienti

500 grammi di farro

500 grammi di melanzane

2 zucchine di media grandezza

400 grammi di pomodori

1 peperone rosso

1 cipolla piccola

600 grammi di bocconcini di mozzarella

Olive verdi e nere q.b.

Capperi q.b.

1 Peperoncino fresco

Basilico q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Anche questa è una ricetta veloce da preparare e adatta alla stagione estiva, visto che va consumata fredda.

Essendo ricca di fibre, inoltre, è molto salutare.

Innanzitutto, cuciniamo al forno il peperone, ad una temperatura di 200 gradi per mezz’ora circa; la pelle si deve annerire in alcuni punti.

Dopodiché, lo mettiamo in un piatto e lo facciamo raffreddare per una decina di minuti, poi lo puliamo. Eliminiamo il picciolo, la pelle e i semi, per poi tagliarlo a listarelle.

Volendo lo possiamo mettere una mezzore in un colino perché perda i liquidi in eccesso.

Successivamente, puliamo e affettiamo melanzane, zucchine e pomodori, condiamo con olio e grigliamo il tutto su una piastra già calda.

Le verdure sono molto delicate, quindi facciamo attenzione a non cuocerle troppo e di non bruciarle.

A questo punto lessiamo il farro in abbondante acqua salata per venti minuti circa, lo scoliamo, lo mettiamo in una capiente insalatiera e lo sciogliamo con un cucchiaio di legno.

Tagliamo le verdure a tocchetti, dissaliamo i capperi, denoccioliamo le olive e mettiamo il tutto nel farro, condiamo con olio, sale, il basilico spezzettato grossolanamente e un peperoncino fresco tagliato a rondelle e la cipolla a pezzettini.

Giriamo più volte il tutto per amalgamare gli ingredienti e alla fine aggiungiamo i bocconcini di mozzarella interi.

A secondo della zone possono essere anche chiamate ciliegine di mozzarella.

Ovviamente, se riusciamo a trovarle e preferibile che siano di bufala.

Possiamo mangiare anche subito, ma va meglio se serviamo la nostra insalata fresca di frigo.

Ovviamente le verdure possono essere sostituite a nostro piacere, al posto del peperone possiamo usare della rucola o dei funghi sempre piastrati, ad esempio.

Così come ci sta bene anche del prezzemolo tritato.

Come sempre è una questione di gusti.

Come vino possiamo abbinare un Bardolino, che con i suoi toni fruttati si sposa perfettamente con la sapidità di olive, capperi, ma anche con i pomodori.

Buon appetito!