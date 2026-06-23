Ingredienti

mezza anguria

180 gr di lattuga iceberg

3 pesche gialle

70 gr di feta

300 gr pomodorini datterini gialli e rossi

2 cetrioli

70 gr pistacchi

70 gr mandorle pelate

70 gr noci

olio EVO q.b.

menta q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

aceto balsamico q.b.

Preparazione

L’estate è il periodo dell’anno in cui cerchiamo di accendere i fornelli il meno possibile e preferiamo piatti freschi, esattamente come questa gustosa, colorata e croccante insalata di anguria.

È facilissima da preparare ed è una valida alternativa alla classiche insalatone.

Tagliamo a metà l’anguria e scaviamone la polpa con un cucchiaio da gelato in modo da non romperne la crosta, ci servirà da contenitore. Naturalmente eliminiamo i semini.

Spostiamo il frutto in un recipiente e aggiungiamo lattuga iceberg a listarelle sottili,

noci, pistacchi, mandorle, pomodorini gialli e rossi a metà, cetrioli a rondelle, pesche a fettine e feta a cubetti.

Condiamo con olio, aceto balsamico, sale e una generosa macinata di pepe.

Mescoliamo bene e spostiamo il tutto nella metà dell’anguria, guarnendo con delle foglie di menta.

Buon appetito!