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Insalata di anguria

Di
Carolina Barra
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Insalata di anguria

Ingredienti

mezza anguria
180 gr di lattuga iceberg
3 pesche gialle
70 gr di feta
300 gr pomodorini datterini gialli e rossi
2 cetrioli
70 gr pistacchi
70 gr mandorle pelate
70 gr noci
olio EVO q.b.
menta q.b.
sale fino q.b.
pepe nero q.b.
aceto balsamico q.b.

Preparazione

L’estate è il periodo dell’anno in cui cerchiamo di accendere i fornelli il meno possibile e preferiamo piatti freschi, esattamente come questa gustosa, colorata e croccante insalata di anguria.

È facilissima da preparare ed è una valida alternativa alla classiche insalatone.

Tagliamo a metà l’anguria e scaviamone la polpa con un cucchiaio da gelato in modo da non romperne la crosta, ci servirà da contenitore. Naturalmente eliminiamo i semini.

Spostiamo il frutto in un recipiente e aggiungiamo lattuga iceberg a listarelle sottili,
noci, pistacchi, mandorle, pomodorini gialli e rossi a metà, cetrioli a rondelle, pesche a fettine e feta a cubetti.

Condiamo con olio, aceto balsamico, sale e una generosa macinata di pepe.

Mescoliamo bene e spostiamo il tutto nella metà dell’anguria, guarnendo con delle foglie di menta.

Buon appetito!

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Autore Carolina Barra

Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.

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