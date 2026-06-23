Ingredienti
mezza anguria
180 gr di lattuga iceberg
3 pesche gialle
70 gr di feta
300 gr pomodorini datterini gialli e rossi
2 cetrioli
70 gr pistacchi
70 gr mandorle pelate
70 gr noci
olio EVO q.b.
menta q.b.
sale fino q.b.
pepe nero q.b.
aceto balsamico q.b.
Preparazione
L’estate è il periodo dell’anno in cui cerchiamo di accendere i fornelli il meno possibile e preferiamo piatti freschi, esattamente come questa gustosa, colorata e croccante insalata di anguria.
È facilissima da preparare ed è una valida alternativa alla classiche insalatone.
Tagliamo a metà l’anguria e scaviamone la polpa con un cucchiaio da gelato in modo da non romperne la crosta, ci servirà da contenitore. Naturalmente eliminiamo i semini.
Spostiamo il frutto in un recipiente e aggiungiamo lattuga iceberg a listarelle sottili,
noci, pistacchi, mandorle, pomodorini gialli e rossi a metà, cetrioli a rondelle, pesche a fettine e feta a cubetti.
Condiamo con olio, aceto balsamico, sale e una generosa macinata di pepe.
Mescoliamo bene e spostiamo il tutto nella metà dell’anguria, guarnendo con delle foglie di menta.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.