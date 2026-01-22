Inquinamento acustico Tangenziale Morbegno (SO) audizione con Del Nero

Lobati: ‘Il problema non va sottovalutato. Informeremo anche l’Assessorato‘

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati, Forza Italia, ha incontrato il Sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero per confrontarsi sui problemi innescati dal forte rumore causato dal traffico sulla tangenziale di Morbegno, in particolare nelle località Pontevico e Torchi Bianchi.

All’audizione erano presenti anche Alberto Del Martino, Presidente del Comitato Pontevico – Morbegno, Vanessa Offredi, Consigliera del Comune di Morbegno, e Alessandra Baraiolo, Responsabile dell’Ufficio Servizi pubblici e Manutenzione del Comune di Morbegno.

Il passaggio costante e particolarmente intenso lungo la strada ha generato preoccupazioni tra gli abitanti, tanto da convincere il Sindaco a chiedere un’audizione in Commissione.

L’inquinamento acustico sarebbe particolarmente grave di notte nelle frazioni di Pontevico e Torchi Bianchi, a discapito della quiete e della qualità di vita che caratterizza questa area di grande interesse storico – paesaggistico della bassa Valtellina.

Torchi Bianchi è infatti un antico borgo famoso per le sue case in pietra, mentre Pontevico è nota per i sentieri escursionistici con panorami mozzafiato.

Il Sindaco Del Nero, che ha chiesto alla Commissione di sollecitare ANAS a completare le barriere antirumore e a modificare quelle esistenti che, sia pure fonoassorbenti, non sono state risolutive, ha detto:

Il tratto di strada che arriva da Sondrio è in salita e soprattutto nelle ore notturne, a causa del transito di mezzi pesanti che provengono dall’Alta Valle, si determina un rumore che diventa davvero sgradevole e inaccettabile. È una situazione che procura danno alla salute dei cittadini.

Il Presidente del Comitato Pontevico – Morbegno, Alberto Del Martino, ha continuato:

Abbiamo raccolto le firme dei cittadini, circa 150, e abbiamo sottoscritto una petizione. Non riusciamo a dormire e siamo costretti ad andare via dalle nostre case o a dormire coi tappi alle orecchie.

Il Consigliere regionale Simone Negri, PD, ha detto:

Potrebbe essere utile valutare se chiedere ad ARPA di fare delle verifiche. È ovvio che un passaggio di TIR così rilevante durante la notte turbi la vita di territori che non erano certo abituati a subire quel tipo di situazione.

Chiara Valcepina, FdI, ha proseguito:

La Tangenziale è un’infrastruttura importantissima per la viabilità. Allo stesso tempo, ci sono una serie di ricadute e disagi che non possono non essere considerati insieme all’importanza dell’opera stessa. La salute pubblica dei cittadini è una priorità per la nostra Regione.

Il Presidente Jonathan Lobati ha chiuso l’audizione rassicurando i cittadini:

Segnaleremo il problema all’Assessorato e valuteremo la possibilità di far intervenire ARPA per poi sollecitare ANAS. Il problema sollevato non può essere sottovalutato.

La Tangenziale di Morbegno, parte della Statale 38 e aperta da 8 anni, ha rivoluzionato la viabilità dell’Alta Valle, accorciando i tempi di percorrenza verso Milano, Lecco e la Brianza e decongestionando il traffico nel centro di Morbegno, un tempo soffocato da mezzi pesanti e code interminabili.

L’opera è stata frutto di una visione condivisa tra istituzioni locali, Regione Lombardia, ANAS e Governo.