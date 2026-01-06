‘Inquilini’ al Teatro Serra

In scena a Napoli dal 9 all’11 gennaio

Straniamento, isolamento e alienazione sono gli ingredienti della commedia nera ‘Inquilini’, scritta e diretta da Filippo Stasi in scena al Teatro Serra di Napoli, in via Diocleziano 316, dal 9 all’11 gennaio, venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00.

Con Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata. Assistente alla regia Anna Bocchino. Scenografia Francesca Sorrentino. Musiche Mario Autore.

Info: teatroserra@gmail.com / 347-8051793.

Sei ragazzi convivono da anni, oziando, in un appartamento ridotto ad una discarica; unico diversivo, un gioco che organizzano ogni notte finché, un evento inaspettato, rompe la routine della casa.

L’autore dice:

Lo spettacolo è nato durante la pandemia. Quel periodo di immobilità ha fornito lo spunto drammaturgico per raccontare ciò che spesso fingiamo di non vedere nelle nostre vita, da ben prima: il vuoto che ci circonda mentre restiamo chiusi dentro piccole case, abitudini, ipocrisie.

Niente smuove davvero i personaggi, il cui unico scopo è trascorrere i giorni nel modo più strano possibile, reiterando una contemporaneità senza spiragli, nella quale anche il pubblico si identifica.

Ingabbiati dentro ragioni indotte e in una confortante passività, ci illudiamo di vivere a nostro piacimento mentre il contatto con l’esterno, in scena come nella realtà, è ridotto a due soli elementi: la finestra, simbolo del sogno e gli schermi, oggetto sacro che ci accompagna alla disfatta.

Il testo, brillante in superficie, imita il naturalismo della vita, come i pigri e inconcludenti discorsi tra coinquilini, subdolamente suggeriti e passivamente assorbiti dai media, che nascondono il senso di incatenamento ma non trattengono angosciose domande:

Di chi è la colpa? Perché non usciamo?

