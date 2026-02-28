‘Inquilini’ al Nostos Teatro

Riceviamo e pubblichiamo.

Cosa succede quando la quotidianità diventa una prigione rassicurante? È possibile spezzare il ciclo della ripetizione o siamo condannati a vivere sempre lo stesso giorno?

Queste le premesse di ‘Inquilini’, lo spettacolo scritto e diretto da Filippo Stasi, che approderà al Nostos Teatro di Aversa (CE) domenica 1° marzo alle ore 19:00.

Prodotto con il sostegno di Piccola Città Teatro, Inquilini è un racconto corale che mette a nudo l’esistenza umana attraverso la lente di cinque personaggi confinati in una stanza chiusa.

Tra le pareti di questo microcosmo, i protagonisti si conoscono, si sopportano e si proteggono, aggrappandosi a rituali che sanno di casa ma anche di limite.

L’equilibrio, apparentemente immobile, viene scosso da un evento improvviso che costringe ciascuno a guardarsi allo specchio, affrontando il dualismo tra la paura dell’ignoto e il bisogno viscerale di libertà.

Nelle note di regia si legge:

‘Inquilini’ è un teatro dell’oggi: esistenziale, dinamico, necessario. È una domanda aperta rivolta a chiunque si sia mai chiesto se il proprio ‘stare’ sia una scelta o una rassegnazione.