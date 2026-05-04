INPS, ignobile speculazione. Le pensioni pagate dopo il giorno festivo

I pensionati sono i più deboli da colpire più duramente. Chissà in nome di cosa l’INPS paga le pensioni sempre dopo il giorno festivo se è l’ultimo del mese

A dirla tutta, è difficile non definire vergognoso il modo in cui l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, organizza il pagamento delle pensioni quando il calendario incontra un giorno festivo.

Se il primo giorno del mese cade di sabato, domenica o in una festività, l’accredito viene infatti rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Mai anticipato. Sempre posticipato.

Per chi percepisce pensioni elevate o comunque sufficienti a vivere serenamente, uno o due giorni di ritardo possono apparire irrilevanti.

Ma la realtà cambia completamente per milioni di pensionati che sopravvivono con assegni minimi, spesso inferiori alla soglia della sostenibilità economica.

Il caso del mese di maggio 2026 è emblematico. Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cadeva di venerdì. Molti pensionati ricevono quindi l’accredito soltanto lunedì 4 maggio. Quattro giorni dopo la fine del mese precedente.

Quattro giorni che, per chi vive con 700 o 800 euro al mese, non sono un semplice dettaglio amministrativo, ma un tempo lunghissimo fatto di rinunce, attese e difficoltà concrete.

Per molti anziani gli ultimi giorni del mese significano già vivere in una condizione di privazione silenziosa, riducendo la spesa alimentare allo stretto indispensabile, rinviando acquisti essenziali, limitando il consumo di energia e, nei casi più difficili, rinunciando persino al riscaldamento, alle cure e ai medicinali necessari.

Sarebbe davvero così ostativo per la Tesoreria dell’INPS anticipare il pagamento al 30 aprile, consentendo a milioni di pensionati in difficoltà economica di poter comprare da mangiare proprio il 1° maggio, Festa dei Lavoratori?

E cosi anche per tutti qui giorni di pagamento che purtroppo ricadono in una festività?

Perché quei pensionati, oggi dimenticati dalle rigidità della burocrazia, lavoratori lo sono stati per un’intera vita, e hanno costruito fabbriche, uffici, scuole, ospedali, strade e famiglie, contribuendo alla crescita del Paese.

Ma anche donne che hanno dedicato l’esistenza alla famiglia e alla cura della casa, spesso senza un riconoscimento economico adeguato, e sono molte le casalinghe che oggi sopravvivono grazie a pensioni sociali o assegni minimi che non consentono una vita realmente dignitosa.

È vero, oggi non lavorano più. Ma continuano ad avere fame, continuano ad avere bisogno di cure, continuano ad avere una dignità che meriterebbe rispetto e non fredde procedure contabili.

La “Previdenza” provvede ai pensionati sino al limite dell’ignobile, poiché è “ignobile speculazione” quella perpetrata alle spalle dei milioni di persone quiescenti che stentano a sopravvivere, ritardando il pagamento del tanto atteso assegno mensile.

Secondo i dati dell’Osservatorio INPS, nel 2024 quasi 4,8 milioni di pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese, di cui 1,7 milioni sopravvive con assegni inferiori a 500 euro mensili.

Un dato enorme, che da solo dovrebbe bastare a definire la dimensione dell’emergenza sociale in corso.

Ma il problema non riguarda soltanto chi vive da solo. In moltissime famiglie italiane l’unica entrata economica è rappresentata da una sola pensione. Con quell’assegno si mantengono coniugi, figli disoccupati, familiari fragili e talvolta interi nuclei familiari.

È una situazione che coinvolge milioni di persone e che rende ancora più pesante ogni aumento del costo della vita.

Negli ultimi anni l’aumento dei prezzi ha aggravato ulteriormente una situazione già critica. Energia, alimentari, affitti e spese mediche crescono molto più rapidamente delle pensioni minime.

Così anche pochi giorni di ritardo nell’accredito possono trasformarsi in un problema reale per chi non dispone di alcun margine economico.

La povertà degli anziani resta spesso invisibile perché consumata nel silenzio delle case, dietro porte chiuse, lontano dalle statistiche fredde e dalle discussioni politiche occasionali.

Ma è una realtà che riguarda milioni di italiani e che interroga direttamente il senso stesso della parola “previdenza”.

Un Paese fondato sul valore dell’esistenza e della dignità, non dovrebbe limitarsi a garantire una pensione qualunque, ma dovrebbe assicurare che chi ha lavorato per una vita possa vivere la vecchiaia senza l’angoscia quotidiana di dover aspettare il calendario per sapere se riuscirà a mangiare, curarsi o pagare una bolletta.

Se da un lato la ricerca scientifica continua a progredire, allungando l’aspettativa di vita e rendendo possibili traguardi impensabili fino a pochi decenni fa, dall’altro emerge una questione etica e sociale che non può più essere ignorata.

Come intende la previdenza sostenere una popolazione sempre più longeva senza trasformare l’anzianità in una stagione di precarietà permanente?

Perché quando milioni di pensionati vengono lasciati per anni sotto la soglia della sostenibilità economica, il rischio è che la longevità finisca per essere percepita non come un valore umano da proteggere, ma come un peso finanziario da contenere.

Ed è proprio qui che il tema diventa moralmente inquietante.

Una società realmente civile non può permettere che il naturale termine della vita, diventi indirettamente il punto di equilibrio della finanza previdenziale.

Non può esistere una previdenza che regga economicamente soltanto perché una parte dei propri anziani scompaia progressivamente dal sistema, consumata da stenti, rinunce e solitudine.

L’allungamento della vita è una conquista della civiltà e della medicina. Ma senza dignità economica rischia di trasformarsi, per molti, in un tempo più lungo di fragilità e abbandono.

E, allora, il vero progresso non sarà misurato soltanto dagli anni che riusciremo ad aggiungere alla vita, ma dalla qualità umana, sociale e morale che sarà conseguita.