Innovazione e sostenibilità, Rocca: Lazio rafforza legame con USA

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Prosegue la missione istituzionale della Regione Lazio a Washington per consolidare i rapporti con gli Stati Uniti nei settori dell’innovazione tecnologica, delle scienze della vita, del turismo e della sostenibilità ambientale.

Il Presidente Francesco Rocca ha partecipato ieri al Quarto TIC/THF US Stakeholders’ Meeting che si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia a Washington.

Il Presidente Francesco Rocca ha evidenziato:

Il riconoscimento del Lazio come Regione d’Onore 2025 da parte della National Italian American Foundation rappresenta un’importante opportunità.

Abbiamo avuto incontri proficui con imprese e investitori che hanno manifestato grande interesse per il nostro territorio, in particolare per il polo delle scienze della vita.

La crescita dell’economia regionale negli ultimi due anni, l’aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti e l’elevata qualità che il Lazio è in grado di esprimere hanno rafforzato la nostra credibilità a livello internazionale.

Continuiamo a lavorare per attrarre nuovi investimenti e cogliere le occasioni di sviluppo che si stanno presentando. È un momento di forte attenzione per il Lazio e per l’Italia.