Iniziative Giorno Memoria Napoli: riflettere su Shoah e leggi razziali

Deposizione corone fiori e d’alloro e incontro alla presenza del fratello del piccolo Sergio De Simone, deportato ad Amburgo e vittima di esperimenti scientifici

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del Giorno della Memoria, domani, venerdì 26 gennaio, il Sindaco Gaetano Manfredi deporrà due corone di fiori: alle 10:45, in via Luciana Pacifici, zona Borgo Orefici, in ricordo di Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali e, a seguire, presso le pietre d’inciampo in piazza Bovio.

Alle ore 9:30, in via Morghen 65 bis, la Presidente della Municipalità 5, Clementina Cozzolino, deporrà una corona d’alloro sulla targa che ricorda Sergio De Simone, il bimbo napoletano deportato ad Amburgo e vittima degli esperimenti scientifici.

A seguire, nella sala Silvia Ruotolo, via Morghen n. 84, un incontro alla presenza di Mario De Simone, fratello del piccolo Sergio.