Iniziative benessere collettivo alla Reggia di Caserta grazie ad ASL

Dalla disponibilità già dimostrata dall’ASL Caserta ai tempi del COVID, nuove importanti iniziative per il benessere collettivo vedono protagonista il Museo Reggia di Caserta.

Dopo le preziose interlocuzioni avute con il Dipartimento di Prevenzione per affrontare al meglio l’emergenza pandemica, nell’ambito di un dialogo mai interrotto tra l’Istituto del MiC e l’Azienda Sanitaria locale, il Direttore generale dell’ASL dott. Amedeo Blasotti e il Direttore del 118 dott. Roberto Mannella hanno accolto la richiesta del Direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei di fornire assistenza in piazza Carlo di Borbone, nei pressi dell’accesso al Museo, in considerazione delle elevate temperature di questo periodo, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta, dott. Giancarlo Ricciardelli, si è attivato per le verifiche delle procedure adottate e da adottare per attenuare il discomfort climatico.

Da oggi 1° agosto un’ambulanza del 118 dalle 10:00 alle 17:00 è davanti alla facciata del Palazzo reale, disponibile a prestare soccorso a chi ne avesse necessità.

Seguirà, poi, nelle prossime settimane l’organizzazione, con la Centrale Operativa di soccorso 118, dei corsi BLSD. I corsi, da tenersi a settembre, sono dedicati a tutto il personale del Museo e relativi a l’utilizzo dei defibrillatori in dotazione alla Reggia.

