Infrastrutture irrigue e bonifica in Toscana, 7 mln per interventi 2024

Sono state approvate le disposizioni specifiche per l’intervento che sostiene la realizzazione di investimenti per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue consortili cioè i bacini e gli accumuli e le reti di distribuzione e adduzione.

Con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro, con una intensità del sostegno pari al 100%, l’intervento ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali, agricole e non, delle comunità rurali nonché dell’intera società, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale che interessano le infrastrutture irrigue.

Beneficiari sono i Consorzi di bonifica, ovvero gli Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell’acqua per l’irrigazione e svolgono attività di gestione e controllo delle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

L’intervento riveste una particolare importanza laddove, in un periodo in cui si succedono con maggior frequenza periodi di forte siccità, è sempre più necessario garantire e mantenere un buono stato dei corpi idrici mediante la manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura, per l’irrigazione e la bonifica, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportino un aumento netto della superficie irrigata.