Infrastrutture, firmato protocollo Regione Toscana – MIT – Autostrade

Giani: ‘Complesso di interventi strategici per lo sviluppo della Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Firmato stamattina, 18 maggio, a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un protocollo d’intesa per l’avvio, la realizzazione ed il completamento di alcuni interventi che il Presidente Eugenio Giani ha definito

strategici per lo sviluppo del territorio regionale.

Una firma che ha lo scopo di dare impulso ad alcune opere già avviate, ma anche di gettare le basi per altre programmate, come la terza corsia della Firenze – Pistoia.

Insieme al Presidente Eugenio Giani hanno firmato per il MIT il Ministro Matteo Salvini e per ASPI l’Amministratore delegato Roberto Tomasi. Per la Regione, oltre al Presidente è intervenuto anche l’Assessore a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli.

La firma, che ha coinvolto il MIT, Autostrade per l’Italia e Regione Toscana, riguarda in particolare l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A11 nel tratto Firenze – Pistoia, l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 nel tratto Incisa -Valdarno, la riqualifica delle carreggiate esistenti e re-direzionamento delle stesse verso nord dell’Autostrada A1 Milano – Napoli nell’ambito dell’ampliamento alla terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze Nord e alcuni interventi di restauro e valorizzazione ambientale relativi ai lavori di adeguamento dell’autostrada A1 – Variante di Valico.

Nel protocollo sono inoltre inseriti altri interventi: adeguamento svincolo Firenze Scandicci; finanziamento ASPI di uno stralcio dei lavori della strada 222 Chiantigiana, nel comune di Bagno a Ripoli; stralcio dell’intervento di ricostruzione del cavalcavia ‘di Ricavo’ vicino all’area industriale ‘Piani della Rugginosa’, nel Comune di Reggello; Lotto 2 della Bretella Le Coste – Casello Valdarno, nel comune di Terranuova Bracciolini; completamento della Circonvallazione Ovest di Barberino, la variante di Firenzuola.

Ha detto Giani: