‘Inferno – Nel cuore della selva’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 5 al 7 marzo
Riceviamo e pubblichiamo.
‘Inferno – Nel cuore della selva’, in scena al Teatro di Documenti di Roma dal 5 al 7 marzo, attinge a pieno titolo a quel meraviglioso immaginario generato dalla mente geniale del Sommo Poeta nel tentativo di immergere lo spettatore in quelle ambientazioni oniriche e suggestive, descritte con estrema poeticità.
Accompagnati da una ‘guida speciale’, gli spettatori affronteranno questo viaggio proprio al fianco di Dante stesso, incontreranno i personaggi più celebri e iconici della ‘Divina Commedia’ e scopriranno i segreti che si nascondono all’interno dell’universo letterario più affascinante e straordinariamente complesso che sia mai stato scritto.
‘Inferno – Nel cuore della selva’ di Davide Pandolfo con Alessia Zamperini, Davide Ingannamorte, Davide Peluso, Claudio Fagiani, Beatrice Chiapelli ed Emanuele Giaccardi è uno spettacolo immersivo che trasporta il pubblico all’interno delle ambientazioni oniriche e suggestive.
Seguendo i passi di Dante, il pubblico si addentrerà nell’Inferno dantesco, alla scoperta dei personaggi più iconici della commedia, vivendo in prima persona e sulla propria pelle le sensazioni descritte dal noto poeta.
Tra spiriti danzanti, creature mitologiche e personaggi storici vi auguriamo buon viaggio nel cuore della selva!
Giovedì 5 marzo alle ore 19:00
Venerdì 6 marzo alle ore 20:45
Sabato 7 marzo alle ore 18 e alle ore 20:45
Biglietto 12 euro, 3 euro di tessera
Con Alessia Zamperini, Davide Ingannamorte, Davide Peluso, Claudio Fagiani, Beatrice Chiapelli ed Emanuele Giaccardi.
La regia e le musiche originali sono di Davide Pandolfo, i costumi e gli oggetti di scena sono di Maria Arena, la direzione tecnica è di Simone Giobellina.
Teatro di Documenti
via Nicola Zabaglia, 42
00153 Roma
tel. 06/45548578
cell. 328/8475891
teatrodidocumenti@libero.it
www.teatrodidocumenti.it