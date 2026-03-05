‘Inferno – Nel cuore della selva’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 5 al 7 marzo

‘Inferno – Nel cuore della selva’, in scena al Teatro di Documenti di Roma dal 5 al 7 marzo, attinge a pieno titolo a quel meraviglioso immaginario generato dalla mente geniale del Sommo Poeta nel tentativo di immergere lo spettatore in quelle ambientazioni oniriche e suggestive, descritte con estrema poeticità.

Accompagnati da una ‘guida speciale’, gli spettatori affronteranno questo viaggio proprio al fianco di Dante stesso, incontreranno i personaggi più celebri e iconici della ‘Divina Commedia’ e scopriranno i segreti che si nascondono all’interno dell’universo letterario più affascinante e straordinariamente complesso che sia mai stato scritto.

‘Inferno – Nel cuore della selva’ di Davide Pandolfo con Alessia Zamperini, Davide Ingannamorte, Davide Peluso, Claudio Fagiani, Beatrice Chiapelli ed Emanuele Giaccardi è uno spettacolo immersivo che trasporta il pubblico all’interno delle ambientazioni oniriche e suggestive.

Seguendo i passi di Dante, il pubblico si addentrerà nell’Inferno dantesco, alla scoperta dei personaggi più iconici della commedia, vivendo in prima persona e sulla propria pelle le sensazioni descritte dal noto poeta.

Tra spiriti danzanti, creature mitologiche e personaggi storici vi auguriamo buon viaggio nel cuore della selva!

Giovedì 5 marzo alle ore 19:00

Venerdì 6 marzo alle ore 20:45

Sabato 7 marzo alle ore 18 e alle ore 20:45

Biglietto 12 euro, 3 euro di tessera

Con Alessia Zamperini, Davide Ingannamorte, Davide Peluso, Claudio Fagiani, Beatrice Chiapelli ed Emanuele Giaccardi.

La regia e le musiche originali sono di Davide Pandolfo, i costumi e gli oggetti di scena sono di Maria Arena, la direzione tecnica è di Simone Giobellina.

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it