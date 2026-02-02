Infermiera aggredita al Poliambulatorio di Veroli (FR) finisce in PS

La denuncia Palombi, Segretario UIL FPL di Frosinone

La UIL FPL di Frosinone denuncia l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di un’operatrice sanitaria, avvenuto venerdì scorso presso il Poliambulatorio di Veroli (FR).

Intorno alle ore 13:00 un uomo, non nuovo ad exploit del genere, ha fatto irruzione all’interno dell’ambulatorio di neurologia, urlando e pretendendo di cambiare medico di base, nonostante gli uffici fossero chiusi dalle ore 12:30. In quel momento erano presenti utenti in attesa all’esterno dell’ambulatorio.

L’infermiera in servizio è intervenuta per informare l’uomo dell’orario di chiusura e per cercare di calmarlo.

Dopo alcuni minuti, l’individuo ha ripreso ad urlare in modo sempre più aggressivo.

Nel tentativo di gestire la situazione, mentre stava prendendo il telefono cellulare, l’infermiera è stata aggredita fisicamente: l’uomo ha tentato di afferrarle il volto con entrambe le mani, l’operatrice per difendersi ha alzato il braccio facendosi male alla spalla.

La lavoratrice, sotto choc, non sentiva più gambe e braccia, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, dove le sono stati diagnosticati sei giorni di prognosi.

Successivamente si è recata presso i Carabinieri per sporgere denuncia.

Il Segretario Generale Maurizio Palombi sottolinea: