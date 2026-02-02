Infermiera aggredita al Poliambulatorio di Veroli (FR) finisce in PS

La denuncia Palombi, Segretario UIL FPL di Frosinone
Riceviamo e pubblichiamo.
La UIL FPL di Frosinone denuncia l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di un’operatrice sanitaria, avvenuto venerdì scorso presso il Poliambulatorio di Veroli (FR).
Intorno alle ore 13:00 un uomo, non nuovo ad exploit del genere, ha fatto irruzione all’interno dell’ambulatorio di neurologia, urlando e pretendendo di cambiare medico di base, nonostante gli uffici fossero chiusi dalle ore 12:30. In quel momento erano presenti utenti in attesa all’esterno dell’ambulatorio.
L’infermiera in servizio è intervenuta per informare l’uomo dell’orario di chiusura e per cercare di calmarlo.
Dopo alcuni minuti, l’individuo ha ripreso ad urlare in modo sempre più aggressivo.
Nel tentativo di gestire la situazione, mentre stava prendendo il telefono cellulare, l’infermiera è stata aggredita fisicamente: l’uomo ha tentato di afferrarle il volto con entrambe le mani, l’operatrice per difendersi ha alzato il braccio facendosi male alla spalla.
La lavoratrice, sotto choc, non sentiva più gambe e braccia, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, dove le sono stati diagnosticati sei giorni di prognosi.
Successivamente si è recata presso i Carabinieri per sporgere denuncia.
Il Segretario Generale Maurizio Palombi sottolinea:
La UIL FPL di Frosinone esprime piena solidarietà e vicinanza alla collega aggredita e ribadisce con forza che non è più accettabile che il personale sanitario continui a lavorare in condizioni di insicurezza.
Episodi come questo dimostrano l’urgenza di misure concrete di prevenzione, tutela e sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, a partire dal potenziamento dei controlli e dall’applicazione rigorosa delle normative contro le aggressioni al personale sanitario.
La UIL FPL continuerà a denunciare ogni atto di violenza e a battersi affinché chi lavora nella sanità possa svolgere il proprio servizio con dignità, rispetto e sicurezza.