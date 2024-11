Industria Turismo in Israele: si riparte con piano di ristrutturazione

Risorse significative per ripristinare le strutture ricettive e prepararle ad accogliere i turisti internazionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Il settore turistico e dell’ospitalità in Israele sta dimostrato una straordinaria resilienza: oltre 90.000 sfollati sono stati accolti in questi mesi in hotel, pensioni e case vacanze.

Questo sforzo eccezionale sottolinea il ruolo centrale dell’industria turistica in Israele, non solo come motore economico significativo, ma anche come pilastro di supporto comunitario.

Per garantire una ripresa solida, il Ministero del Turismo, guidato da Haim Katz, ha lanciato un piano completo di ristrutturazione. Il programma destina risorse significative per ripristinare le strutture ricettive e prepararle ad accogliere i turisti internazionali.

Il Ministro Haim Katz ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

Gli hotel hanno aperto le loro porte diventando case per gli sfollati, e noi ci impegniamo a riabilitare queste strutture per accogliere i turisti. Il budget destinato alla promozione del turismo interno sosterrà anche la ripresa dell’intero settore turistico.

Il piano prevede un budget di 175 milioni di shekel (NIS) – 45.566.395,00 euro – per la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture ricettive. Gli operatori dell’accoglienza riceveranno un supporto finanziario per a migliorare alle proprie strutture. Questo sforzo garantirà che le strutture siano pronte ad accogliere i turisti.

Inoltre, sono stati stanziati 10 milioni di shekel (NIS) per promuovere il turismo interno, incoraggiando gli israeliani a esplorare il Paese e a sostenere le imprese turistiche locali.

Questo approccio duale – riabilitazione delle infrastrutture e promozione del turismo – è progettato per stimolare la crescita dell’intero settore e garantire una rapida ripresa delle attività locali.

Un impegno per l’innovazione e il rinnovamento

Il rinnovamento delle infrastrutture rappresenta un passo cruciale per preparare il settore turistico israeliano a una piena ripresa. Questa iniziativa riflette la dedizione di Israele nel mantenere il suo status di destinazione leader e nel creare un’esperienza di ospitalità eccezionale, in grado di attrarre visitatori da Israele e da tutto il mondo.

Riscopri Israele

Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, ha dichiarato: