Incontro ‘Venez(IA), dove il cinema incontra l’Intelligenza Artificiale’

Appuntamento il 1° settembre nella Casa della Critica di Venezia

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani, 1° settembre, alle ore 10:30, nella Casa della Critica, via San Giovanni Acri, 6 – Lido Venezia, si terrà l’evento ‘Venez(IA), dove il cinema incontra l’Intelligenza Artificiale’, organizzato da EDI Effetti Digitali Italiani e HAI Human & Artificial Imagination.

Verrà mostrato un documento tecnico e creativo che racconta come l’AI generativa stia cambiando il modo di fare cinema, senza snaturare il ruolo dell’artista, e i suoi vantaggi tra cui controllo creativo, risparmi fino al 30 – 50% e più spazio a nuovi registi.

Durante l’evento verranno mostrate le prime immagini di ‘The Last Image’, il primo cortometraggio con intelligenza artificiale generativa mantenendo il controllo di tutto il processo produttivo.

